出國觀光先等等？全球航班取消潮愈演愈烈

好不容易盼到出國，到了機場才發現，航空公司竟一天取消上千航班？各國近期解封拚觀光，這樣的旅遊悲劇愈來愈多。據外媒分析，會遇上問題的包括英國、美加、歐盟地區以及台灣人熟悉的香港，今年暑假旺季結束前仍無解。至於過來人旅客建議仍想出遊的人，請準備接招三亂象。

上週正值美國國慶長週末，當地各地機場，湧入大量解封出遊旅客。沒想到，光是上週五與上週六，美國每天就各有1200個航班臨時被取消。整個長週末當地被取消或延誤的航班，高達1.2萬個。

以為只是單一個案？其實，就在同個週末，葡萄牙里斯本機場也有上百個航班被取消，這讓等著放暑假的許多歐洲家庭，老老少少全出發後，只能困在機場。此外也有不少班機被迫延後，讓整個機場陷入混亂。

早在6月中，英國廉價航空EasyJet在一天內取消了64個航班，導致約1萬個旅客久盼的旅程一夕成幻影。在民眾大量抱怨下，EasyJet航空公司營運長彼得．貝勒（Peter Bellew）在事發不到一個月內，突然宣布為了「尋覓其他更好事業機會」黯然離職。

為什麼這樣的事情層出不窮？雖然美國國慶航班取消，有部分原因和天候不佳有關，不過這些歐美地區航班會出包，共同的關鍵原因是人才嚴重不足。

據《BBC》《華爾街日報》報導，原來，歷經2020年疫情來襲後，全球航空產業與機場並沒有為解封，做足準備工作，背後其實有苦衷。前幾年疫情最嚴重時，航空業幾乎陷入停擺，常常一天沒幾班航班。各家航空公司與機場為了生存，只能大舉裁員。

疫情裁員過兇，如今遇上大缺工

沒想到，當今年各國大開邊境迎接旅客，航空業卻和歐美國家許多產業一樣，遇上全球難得一見的缺工潮。由於之前曾大幅精簡人事，航空業要補的人力缺口更大，讓搶才挑戰更高。

至於在疫情期間忍受凍薪或減薪待遇的在職員工，此時也紛紛罷工，要求更好福利，讓正常運作更加困難。

不幸的是，今年全球報復性旅遊潮，比想像得驚人。EasyJet執行長約翰．朗格林（Johan Lundgre）在年初就曾預言，今年夏天，航空旅遊將回到2019年疫前水準，卻沒預期到自己的團隊其實來不及因應。

香港「航線熔斷」政策，擋掉上百航班

至於香港，主要是中國政府嚴格要求清零，今年初堅持實施了具爭議性的「航線熔斷」新政策。也就是，任一航空公司飛往香港的班機上，只要陽性確認旅客超過3位到5位，該航空業者就會被要求暫停該航線一週。若更多，也會被要求暫停更久。

可想見這政策，讓香港這個亞洲最重要的航空轉運站之一，航班銳減大亂。據《彭博》報導，截自7月4日，香港因「航線熔斷」被迫取消的航班已達上百個。但是香港當局至今即便疫情趨緩，仍未有鬆綁想法。

此外，加拿大航空也在本週表示，因為承受不了旅遊熱潮帶來的業務量，今年7月與8月要取消高達9500趟國內航班。若再加上EasyJet許多英國境內航班或通往歐洲的短程航班，以及香港、美國與葡萄牙航班出現的問題，可以想見今年想飛出國觀光，真是處處地雷。

而由於人力短缺，以及政府政策不是短期間能改變，預期這樣的航班取消問題，在暑假旺季結束前，都將繼續上演。

即便航班正常，還有三大亂象等接招

如果還是擋不住旅遊渴望，民眾出遊前，該有甚麼樣的準備？彙整航空公司與業界人士建議，以及多位受阻旅客的過來人心得，除了事前勤查航班動態，避免到了機場才知道被取消外，出國還有可能遇上以下三大亂象，請小心接招。

1. 即便順利搭上飛機，機場裡每一道通關手續都會比想像中花得時間更久，隊伍也會很長。請有花好幾個小時排隊的準備，同時最好比以往更早到機場，以免排隊太久趕不上班機。

2. 若需要轉機，請為前後班機之間，預留更多時間，因為接不上的情況常常發生。例如，加航便建議，加拿大境內轉機，最好預留40分鐘才能趕上第二班；國際航班，則建議前後航班要有1小時10分至40分的空檔。

3. 除了班機被臨時取消，延誤的頻率也很高。據旅遊預定App「Hopper」首席經濟學家海利．伯格（Hayley Berg）受訪《華爾街日報》指出，像是美國6月的班機延誤比例，就比5月成長了22%。因此，如果搭飛機是為了參加重要活動，比如親友的婚禮，最好提早婚禮至少一天到達，以免班機延誤太嚴重錯過出遊的目的。

旅客灰心不想再搭飛機，要改搭火車

一位上週遇上里斯本機場航班大亂的旅客瑪莎．賽薇（Martha Selwyn），事後發推文，描述這場旅遊悲劇︰「在里斯本班機延誤10小時，苦等的班機竟然又超賣後，現在等著第二班的我，突然覺得歐洲應該有更好的鐵路運輸！」

如此看來，這次差勁經驗已讓她灰心放棄搭飛機，未來要改擁抱鐵路。

全球航空業在疫後如何重新振作，重迎旅遊熱潮，目前似乎是場大考驗。今年想出國的民眾，可能要事前研究清楚，或許觀望一陣等改善，再上路比較不會事後失望。

（本文出自2022.7.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）