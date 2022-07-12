台積電和聯電ADR齊跌 比費半指數跌更重
台積電和聯電ADR周一（11日）各跌近3%和4%，均比費城半導體指數跌更重；台積電較交易股價溢價縮至2.19%。
美股三大指數11日齊跌，科技股拖累那指重挫2.26%，投資人正靜候美國預計本周公布的關鍵通膨數據和企業財報季。
道瓊工業指數跌0.52%，或164.31點，收報31,173.84點；標普500指數1.15%，或44.95點，收在3,854.43點；那斯達克指數大跌2.26%，或262.71點，收在11,372.60點。費半指數跌2.46%。
台灣加權股價指數昨跌124點收在14,340.53點。台積電跌1.07%收報462元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 75.34 -2.32 75.8 -061
中華電 CHT 125.2 -0.4 124 0.97
台積電 TSM 472 -2.94 462 2.19
聯電 UMC 38.85 -4.12 38.6 0.65
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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