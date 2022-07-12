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避險心理拖累油價 大陸刺激措施難挽金屬頹勢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油下跌，大陸新冠病例再度上升導致全球市場疲軟，同時美國釋出更多儲油。黃金下跌，美元在本周發布通膨數據之前走強。以下是整理自彭博的商品行情：

油價下跌

西德州中級原油（WTI）8月原油期貨下跌70美分，結算價報每桶104.09美元。隨著上海新冠病例攀升，中國大陸疫情清零策略再遇挑戰，油價盤中一度下跌3.9%。布蘭特原油9月期貨上漲8美分，結算價報每桶107.10美元。

供應方面，在法院一道命令允許俄羅斯黑海沿岸重要的CPC管道繼續營運後，供應疑慮有所緩解。同時，美國能源部把戰略儲油中近3,900萬桶原油售予14家公司。

大陸刺激措施恐難扭轉全球金屬頹勢

截至倫敦時間下午6:01，倫敦金屬交易所銅價下跌2.8%，至每噸7,584.50美元。鋁價和鋅價分別下跌2.3%和1.8%。鉛價和鎳價上漲近1.2%。錫價大漲3.5%。

中國大陸過去的幾輪刺激措施都曾發揮作用，拯救工業大宗商品於全球需求下滑的「水火」，比如2008年金融危機之後、2015年末以及2020年。但這一次要謹慎得多。額外的刺激資金將可能被用於填補疫情之下的預算缺口，不會用於解決對金屬需求來說更重大的問題：低迷的房地產市場和仍在艱難掙扎的製造業。

金價下跌

美國勞工部將於周三發布6月消費者價格指數，可能會影響聯準會（Fed）7月下旬政策會議的升息步伐。

政策緊縮更加深經濟衰退的疑慮。不過，隨著大宗商品（包括能源）價格回落，生產者面對的價格壓力有所減輕。

在連跌四周之後，金價目前在9個多月最低水平附近。美東時間下午3:20，現貨黃金下跌0.5%，至每英兩 1,733.80美元；白銀和鈀金下跌；白金下跌2.6%。

美國 疫情 金價

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