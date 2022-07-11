Uber力求擴張 軟硬兼施促各國立法

共乘平台Uber驚爆施壓醜聞！英媒衛報10日獲得超過12.4萬份內部文件，揭露Uber為了擴張全球版圖，藉由中間人私下引薦，遊說、施壓或重金討好各國政要，旨在推動政府對該企業提供有利的法律。而當事件爆發後，Uber共同創辦人卡拉尼克更要求總部按下「一鍵即焚」的按鈕，防止敏感資訊外流。

施壓各國達官政要

《衛報》根據Uber企業洩露出來的文件揭露，Uber曾試圖向美國總統拜登、德國總理蕭茲與時任以色列總理的納坦雅胡等多國政要施壓，其中法國總統馬克宏更與Uber共同創辦人卡拉尼克更有私下簡訊往來，甚至與各單位團體達成協議，暗助Uber的經營。

Uber現在為市價高達430億美元的企業，每天大約有1900萬次交易，業務遍布全世界。而揭密文件的範圍涵蓋覆蓋超過40個國家。Uber延伸出新興的「零工經濟」，在僱傭關係、產業定位都還不明確。

Uber於2016年花在遊說和公關的費用就高達9000萬美元，通常會越過地方政府與交通機關，透過朋友或中間人的引薦，直接向各國實際掌權者關說，旨在要求政府建立對零工經濟相對友善的法規，如提供補助、特殊定價模式等，更試圖削弱已有的計程車市場。

一鍵即焚的按鈕

在文件曝光後，各國警察單位都動員向Uber要求敏感數據。根據《BBC》報導，Uber企業有「一鍵即焚」（kill switch）的設定，卡拉尼克為了防止事件愈演愈烈，更發電子郵件表示，「請儘快按下一鍵即焚的按鈕，必須防止阿姆斯特丹（Uber總部所在位置）的敏感數據外流」，其他在加拿大、比利時、印度與法國等國都有按下一鍵即焚按鈕的紀錄。

事件曝光後，Uber在聲明中表示，「針對我們過去明顯違反現行價值觀的錯誤，無從抵賴。但我們也要求公眾以Uber在過去五年的成就與未來即將貢獻的事情，做出評價。」

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