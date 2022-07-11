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美股期指和亞股下跌 上海疫情又起再掀封控疑慮

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
上海市衛健委通報周日新增69例感染病例，為5月底以來最高。路透
上海市衛健委通報周日新增69例感染病例，為5月底以來最高。路透

上海再傳新冠肺炎疫情，新型BA.5變異株出現，引發大陸再度實施防疫封控的疑慮。美股期指下挫，亞洲股市大多下跌。

上海市衛健委通報周日新增69例感染病例，為5月底以來最高，周六新增了57例。在經歷了一段少量乃至零新增的平靜期後，上海病例再度陡增。 上證綜指周一上午一度跌超1.4%，在地區股市中表現落後。

道瓊期指跌0.5%，那斯達克100期指跌0.9%，亞洲股市除日股外全面下挫，以恆生指數下跌2.8%最重，其次是滬深指數跌1.9%。

港股下跌也受博彩股拖累，澳門因疫情未見緩和，將賭場在內幾乎所有商業場所關閉一周。

日股上漲，因自民黨和公明黨共組的執政聯盟在參院改選後擴大多數席次，日經225指數漲1%。

日圓兌美元貶值0.7%至136.11，投資人認為日本選舉形同對寬鬆貨幣政策投下贊同票。日本銀行（央行）總裁黑田東彥警告，由於原物料價格上漲，日本經濟前景「不確定極高」。他也重申日銀預料短中期利率政策目標將「處於目前更低的水準」。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.2%至107.266。

日本經濟 上海 疫情

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