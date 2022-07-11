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加密幣跌勢何時方休？ 投資人：比特幣估再跌50％

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
根據調查，散戶投資人比法人更擔心加密幣，甚至近25%受訪者聲稱這個資產類別是垃圾，但專業投資人相對開放看待數位資產。路透
根據調查，散戶投資人比法人更擔心加密幣，甚至近25%受訪者聲稱這個資產類別是垃圾，但專業投資人相對開放看待數位資產。路透

看多比特幣的投資人要繫緊安全帶了，投資人認為，這個全球最大加密幣的跌勢可能加劇。

彭博資訊MLIV Pulse訪調950名投資人，有高達六成受訪者預估比特幣可能跌到10,000美元，約比當前價值腰斬，而非從當前價位回升至30,000萬美元，另外四成受訪者則看漲比特幣。

在亞洲交易的比特幣今（11）日早盤跌0.8%，報20,789.47美元；上周五收漲1.09%，收在21,846.53美元，周線漲12%。

投資人對比特幣的悲觀程度從這個懸殊的預估情況可見一斑。幣圈持續受到一連串不利因素拖累，包括經營出狀況的加幣貸款機構，加密幣崩跌，以及各國央行緊縮貨幣政策。

根據加密幣數據網站Coingecko，自去年底以來，加密幣整體市值已蒸發2兆美元。

根據調查，散戶投資人比法人更擔心加密幣，甚至近25%受訪者聲稱這個資產類別是垃圾，但專業投資人相對開放看待數位資產。

總體來看，受訪者對加密幣產業的看法呈現兩極化：約28%受訪者表對加密幣是金融的未來這一點充滿信心，另有20%的人認為加密幣毫無價值。

風險投資公司Tribe Capital合夥人Jared Madfes說：「現在很容易感到恐懼，不僅在加密幣領域，在全球都是如此。」他認為，市場對對比特幣進一步下跌的預期，反映市場對這個市場固有的恐懼。

比特幣 個資

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