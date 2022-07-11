未來機票會變更貴！國際航空運輸協會幹事：油價上漲致

一名航空業老闆提出警告，稱「隨著燃料成本的逐漸上漲，機票價格未來『毫無疑問』會有嚴重上漲的情況」。

BBC報導，隨著經濟從疫情中復蘇以及俄烏戰爭的發生，紛紛導致油價上漲。國際航空運輸協會（IATA）總幹事、前英國航空（British Airways）老闆沃爾許（Willie Walsh）指出「這些成本將轉嫁給消費者」。

沃爾許表示「毫無疑問，坐飛機對消費者來說會變得更貴」，並補充說「高油價將反映在更高的機票價格上」。俄烏戰爭的影響進一步推高油價，美國已宣布全面禁止從俄羅斯進口石油、英國也將在年底前逐步淘汰俄羅斯的供應，歐盟領導人更表示將在2022年底前停止大部分俄羅斯石油進口，意味著其他生產商對石油的需求增加、導致價格上漲。

沃爾許提到「燃油價格創下歷史新高，石油是航空公司成本中最大的一個因素，最終高油價將不可避免地以更高的票價傳遞給消費者」。除了票價上漲外，英國航空公司的乘客還不得不面對大量航班取消的中斷情況。