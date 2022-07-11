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馬斯克甩手不買了 推特聘重量級律所最快本周提告

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克想終止併購推特的交易，後者傳出已聘請重量級律師事務所，最快本周提告。路透
馬斯克想終止併購推特的交易，後者傳出已聘請重量級律師事務所，最快本周提告。路透

根據知情人士，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）決定終止440億美元收購推特公司（Twitter）的交易後，推特已聘請一家重量級律師事務所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP，最快本周稍早就會向美國德拉瓦衡平法院遞狀控告馬斯克。

馬斯克周五（8日）表示要放棄併購交易，理由是推特違反了協議裡的三項條款。但推特矢言要讓這位善變的億萬富翁以原始條件和每股54.2美元的價格，完成交易，這很可能演變成一場法律混戰。

承審法官勢將仔細研讀長達73頁的併購協議。如果裁決不利於馬斯克，他將被迫以先前開出的價格買下推特，如果馬斯克打贏官司，他可以不買推特，但很可能必須支付分手費，原本協議的是10億美元。雙方也有可能達成和解，馬斯克仍買下推特，但可能是較低的價格。

Wachtell在美國德拉瓦州是屬一屬二的律師事務所。馬斯克2017年收購美國太陽能發電公司SolarCity，曾被特斯拉股東告上法庭，最初就由Wachtell提供辯護。該案今年4月宣判，德拉瓦州法官裁決馬斯克沒有不當行為。但在2021年的審判，馬斯克的代表律所換成Cravath，Swaine & Moore。

在推特併購案，馬斯克委託的律師事務所是Auinn Emanuel Urquhart & Sullivan。該事務所2019年曾在一樁毀謗案裡成功為馬斯克進行辯護，同時也是馬斯克目前因特斯拉私有化一案挨告的代表律所。

在周五提出申報文件裡，馬斯克的團隊認為推特沒能提供足夠資訊證明該平台的假帳號少於5%，也指控推特未「正常開展業務」，在達成併購協議後開除了數位資深員工。

推特反駁馬斯克的說法。該公司股價自馬斯克提議併購以來已大跌逾30%，而且沒有其他買家出現。

馬斯克 美國 律師

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