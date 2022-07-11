本周開盤前 五件國際事不可不知

美股三大指數上周五（8日）變動都不大，強勁的就業報告雖緩解經濟衰退的疑慮，卻也為聯準會（Fed）繼續大幅升息排除障礙。本周美國企業將陸續公布第2季財報，6月通膨數據也將揭曉，勢必再為美股掀起一陣驚濤駭浪。以下是今天開盤前，最值得關注的五件外電要聞：

美CPI數據牽動股市

標普500和道瓊指數上周五均跌約0.1%，但一周下來兩大指數分別上漲0.77%和1.9%。那斯達克綜合指數上周五小漲0.1%，一周下來則大漲4.6%，連續五個交易日走高，為今年來最長連漲走勢。費城半導體指數上周五漲0.5%，台積電ADR漲1.1%，一周各漲6.5%和5.9%。

標普500指數已從6月的谷底反彈6%，不少投資人重返股市，照舊將科技股列為首選標的，標普500指數中的科技股和通訊股成為這波反彈的大贏家，特斯拉和美光本周各大漲逾10%。

美國6月新增37.2萬就業人口，超過分析師估的25萬人。有的投資人對聘雇步調未退深受鼓舞，卻也擔心Fed更放心在下次開會升息3碼。利率期貨合約如今反映的基本看法是，Fed今年底會升息到3.5%至3.75%的水準，高於Fed決策者三周前的預測。

FBB Capital Partners公司研究主管貝利說：「一方面來說，就業呈持久需求令人高興，但Fed升息壓力將打壓多頭氣勢。」

本周就要進入美國企業超級財報季，照例由摩根大通在內的金融業打頭陣，路孚特（Refinitiv）統計，標普500指數企業上季獲利預料成長5.7%，第3和第4季雖微幅下修，但仍各高達10.9%和10.5%。

拜登說對陸關稅施還在討論中

美國總統拜登表示，對於美國對陸關稅問題，他的政府仍在討論可能採取的措施。美國商務部長雷蒙多早先表示，她預計「很快」會有決定。

拜登周日在德拉瓦州問及是否已有決定時，告訴記者：「不，我們正在進行進一步討論。」一段時間以來，拜登政府一直在考慮放鬆川普時代對大陸消費品徵收的關稅，但執政團隊內部意見分歧。上周，美中高級官員也討論美國對陸經濟制裁和關稅。

安倍遇刺身亡後 日參院選舉執政聯盟大勝

日本在前首相安倍晉三遇刺身亡兩天後，昨天依既定時程改選參議院。NHK公布的初步開票結果顯示，自民黨和公明黨共組的執政聯盟贏得至少76席，遠超過過半的56席。現任首相岸田文雄聲勢大振，迎來不再選舉的「黃金三年」。

投資人可望對此選舉結果報以正面響應。過去三次參院選舉執政聯盟保持多數後，東證股價指數（Topix）均上漲，最近2019年的選舉在選後六個月上漲11%。

日韓再掀新一波疫情

新冠變種病毒Omicron的亞型變異株BA.5在日本與南韓境內迅速擴散，日本單日確診數連續19天攀升，9日突破50,000人，南韓單日染疫數也攀抵20,000例。首爾當局準備討論是否重啟防疫限制措施，預計周三公布。

日本單日新增染疫數已在6日突破40,000人，東京都知事小池百合子與專家都認為，疫情已進入「第七波」。日本疫情此後持續升溫，9日單日新增確診病例達55,018例，是4月14日來首度突破50,000例。其中首都東京新增9,716例，遠高於一周前的6,100例，為連續22天增加。

日本內閣官房副長官木原誠二說，東京當局目前尚未考慮重啟防疫措施，原因是地方政府並未要求頒布因應疫情準緊急狀態。

三星3奈米訂單的祕密

日經新聞報導，三星6月底宣布開始量產3奈米晶片，領先台積電，成為首家達成這項里程碑的公司，看似在先進晶片競賽位居領先，但三星3奈米初期主要客戶來自大陸加密貨幣礦商，長期訂單能見度堪虞，加上並非在旗下最新穎的廠區量產，因此未必代表其的技術能力已超車台積電。

報導指出，三星6月30日宣布開始量產3奈米晶片時，未透露3奈米晶片的客戶名單，只表示這些晶片初期將用於「高效能運算應用」。南韓金融區汝矣島一名消息人士就問：「客戶到底是誰？」「客戶是誰」更能證明技術力，特別是頭一個出貨對象。供應商和消息人士透露，三星3奈米首批客戶包括大陸加密貨幣礦商，但近來加密貨幣價值崩跌，這些客戶可能無法長期依賴。此外，三星也不是在設置最新製造設備的平澤廠量產3奈米晶片，而是在開發製造技術的華城廠進行，觀察家因而揣測量產規模不大。