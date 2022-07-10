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分析師：iPhone 14價格可能比iPhone 13貴100美元

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
一名分析師認為，iPhone 14系列新機可能會漲價100美元。路透
一名分析師認為，iPhone 14系列新機可能會漲價100美元。路透

今年出的新款iPhone可能變貴，一名分析師認為，iPhone 14系列新機的價格可能比iPhone 13貴100美元。

Appleinsider報導，蘋果公司龐大的供應鏈正努力為今秋發表的iPhone新機做準備。然而，如果蘋果的供應商維持不變，最終可能迫使蘋果大幅調漲其旗艦產品的價格。

Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）說，該公司認為「iPhone 14的價格將調升100美元」，「整個供應鏈的價格都在上漲，蘋果公司在這次推出手機時，必須將這些成本轉嫁給消費者」。

CCS Insight分析師伍德（Ben wood）也認為，價格調漲確實可能發生，但還得取決於蘋果是否會這麼做，「毫無疑問，所有消費電子品製造商的生產和零件成本持續上揚，至於在英國，匯率也是個因素」。

如果蘋果真的調漲價格，標準版的iPhone價格可能大幅上升。iPhone 13和iPhone 13 Pro售價分別為799和999美元，因此iPhone 14對應機型最終可能是899和1,099美元。

漲價 英國

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