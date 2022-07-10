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股神執掌的波克夏正在撿便宜 但不包含比特幣

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
「股神」巴菲特執掌的波克夏公司正在大買股票，讓投資人感到振奮。路透
「股神」巴菲特執掌的波克夏公司正在大買股票，讓投資人感到振奮。路透

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司正大肆買進股票，並以划算價格收購一家保險公司，讓股東大感振奮。新冠疫情爆發以來，巴菲特的投資行動並不活躍，但今年卻大幅加快投資步調。

巴隆周刊（Barron's）報導，波克夏3月達成以110億美元買下保險業者Alleghany的協議，在第1季淨買進超過400億美元的股票，包括買進價值150億美元的雪佛龍股票。

今年8月將滿92歲的巴菲特，執掌波克夏公司已57年。近來，巴菲特擴大波克夏公司在能源領域的投資，加碼西方石油公司（Occidental Petroleum）股票，目前在西方石油的持股持股比重增至18.7%，價值約110億美元。外界臆測，波克夏有可能買下整家西方石油。

美股回檔之際，波克夏的股價也下跌，但過去一年來的表現仍優於大盤標普500指數。

在4月30日的波克夏年度股東大會上，巴菲特看來仍和過去一樣思路敏捷，可以滔滔不絕地和波克夏副董事長一同發言超過五個小時。巴菲特抨擊比特幣，聲稱即使全球所有比特幣只值25美元，他也不願購買；巴菲特也重申對獨立董事的批評，他認為，理想的波克夏董事應該在財務方面很精明，且非常關心公司，但「獨立」董事往往是衝著錢（一年薪酬25萬美元以上）而來，且受制於管理階層。

巴菲特迄今尚未擬定退休計畫。他今年稍早受訪時說：「我總是按時上工。」

波克夏 巴菲特 比特幣

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