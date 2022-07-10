最潮求職！在社群媒體宣布「我被開除」 秒被蘋果、亞馬遜挖角

摘要 1. 雖然Netflix、Meta、特斯拉等大企業都宣布裁員，但根據5月份美國「職位空缺和勞動力流動調查」報告，顯示職缺數幾乎還是失業人數的兩倍。人才荒並無消失。 2. 公開宣布被開除，原本令人難以啟齒，但現在卻成為推銷自己找工作的新招。剛被特斯拉開除的員工也在LinkedIn發文，引來蘋果、亞馬遜等挖角。 3. 職涯教練提醒，禁止在社群平台討拍。建議求職者表達對前雇主的感激，以及對工作的熱情；明確寫下尋找的職缺名稱，也能增加成功機率。

就業市場吃緊下，出現了求職新招——在LinkedIn、推特（Twitter）等社群媒體上，昭告天下：「我被開除了！」發生什麼事？

貨幣緊縮時代來臨，連帶衝擊房市。美國一位民眾弗爾特（Nathan Felt）原本在芝加哥住宅抵押貸款公司Guaranteed Rate擔任產品設計總監，卻因為借貸成本增加，融資需求下滑，在4個月前不幸被解雇。

弗爾特雖然難過，卻仍保持樂觀。他在全球最大商務社群平台LinkedIn發文分享心情，並附上一條講述挫折是成長契機的Podcast連結。沒想到，留言區竟吸引了許多工作邀約，連亞馬遜（Amazon）也來！5月，他便順利進入這間電商龍頭，擔任資深產品設計師。

《華爾街日報》報導，過去，要公開坦承自己被開除，總是難以啟齒；不過現在，這竟然成了推銷宣傳自己的奇招，已經幫許多像弗爾特一樣的失業者，在短短幾周內快速找到工作！

人才荒沒消失！特斯拉前員工狂被挖角

近幾個月，由於經濟前景堪憂，導致被解雇人數不斷向上攀升。Netflix、Meta、特斯拉（Tesla）、摩根大通（JP Morgan）等知名大企業，為了大砍成本，都宣布裁員消息，而且科技、航空與旅遊等產業，也警告未來將發出更多解雇通知。

儘管如此，就業招聘還是非常強勁。因為根據美國勞工統計局公布最新5月份「職位空缺和勞動力流動調查」報告（JOLTS），顯示共有1,130萬個職缺數，幾乎是595萬名失業人數的兩倍之多。人才荒並未消失。

《商業內幕》報導，馬斯克（Elon Musk）近期把特斯拉裁員10％之後，許多員工也登入LinkedIn發文，分享自己在該公司的成就、故事，吸引其他大企業來挖角！

高管組織Punks & Pinstripes追蹤截至6月30日的90天內，450多名離開特斯拉的員工動態。包含亞馬遜在內，多達150人還去了蘋果、谷歌、微軟等大型科技公司，另有近百人被電動車新創Lucid、Rivian挖角，少數前往通用汽車（GM）、福特等傳統造車商。

「如果火星皇帝不要你，我很樂意把你帶來#AWS，」亞馬遜雲端運算服務（AWS）的招募主管喬杜里（Zafar Choudhury）在LinkedIn寫道。

不討拍！把失業包裝成推銷自己

不過，當然不代表在社群上討拍被開除了，就能成功找到工作。職涯教練提醒，求職者應該避免展現太多痛苦或憐憫，而是表達對前雇主的感激之情，表示自己很期待找到下一段冒險。

「當我發文時，我單純只覺得這是個好機會，能跟大家分享不要因為被開除，便覺得從此一蹶不振，」弗爾特表示。

另一位在洛杉磯從事娛樂與行銷製作的莫萍（Liz Maupin），則在推特發文，言辭中傳達了渴望工作的滿滿熱情，10天內就上任新職位。她指出，失業歸因於整個娛樂界正在削減預算，包含Netflix裁員以及購併潮，跟業績沒有太大關係，所以不覺得被解雇丟臉。

此外，明確表達尋找的職位名稱，也能增加成功機率。一位成功求職者向《華爾街日報》解釋，把目標直接寫出來，能省下對方大量時間。因為與其說我失業了，不如包裝成爭取另一個特定機會，幫自己快速定位。

參考來源：WSJ、Business Insider、Moneycontrol

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