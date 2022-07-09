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英特爾CEO傳8月訪台積電 商議修改3奈米生產計畫

中央社／ 加州聖克拉拉9日綜合外電報導
科技媒體WCCFTech報導，英特爾公司（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）8月將前往台灣3度拜會台積電，以修改3奈米生產計畫。 路透社
科技媒體WCCFTech報導，英特爾公司（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）8月將前往台灣3度拜會台積電，以修改3奈米生產計畫。 路透社

科技媒體WCCFTech報導，英特爾公司（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）8月將前往台灣3度拜會台積電，以修改3奈米生產計畫。

依合約規定，台積電3奈米製程將用來為英特爾製造繪圖晶片塊，而這是英特爾第14代Meteor Lake中央處理器（CPU）採用的其中一個晶片塊。

英特爾第14代Meteor Lake原訂2022年底進入量產，並於2023年上半年推出，如今傳出已延後到2023年底。既然這種Meteor Lake的繪圖晶片塊已外包給台積電生產，如今英特爾延後日程勢必打亂台積電的3奈米生產計畫。

WCCFTech報導，英特爾內部已開始「緊急修正」未來1年平台藍圖以及「自家製程產能計畫」。在此情況下，外界普遍傳聞，季辛格8月計劃3度訪台，以會見台積電董事長劉德音和總裁魏哲家，商討修改3奈米生產計畫。

根據英特爾與台積電簽定的外包合約，台積電將遵照進度生產3奈米繪圖晶片塊。然而，若英特爾自家Intel 4運算晶片塊因「市場狀況」和製程技術問題而無法如期生產，那麼英特爾希望台積電也能延後生產，因此造成的損失將由英特爾完全承擔。

台積電 奈米 英特爾 Intel

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