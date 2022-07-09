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馬斯克：終止440億美元推特交易案

中央社／ 舊金山8日專電
馬斯克（Elon Musk）決定不買社群媒體推特公司。 路透社
馬斯克（Elon Musk）決定不買社群媒體推特公司。 路透社

世界首富馬斯克（Elon Musk）決定不買社群媒體推特公司（TwitterInc），他以推特的虛假賬戶和其他因素為由，寫信給推特董事會終止這筆440億美元的交易案。

世界首富馬斯克（Elon Musk）表示，因為推特「嚴重違反協議中多項條款」，且在簽訂協議時有「虛假和誤導的陳述」，因而決定終止收購推特。

對此交易破局，推特沒有立即回應。目前尚不清楚推特董事會是否接受10億美元分手費，或者就此筆交易案展開法庭訴訟。

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長暨創辦人馬斯克與名人、政治人物等最常用的社群媒體推特交手，過程高潮迭起、戲劇性變化不斷。擁有超過9千萬追隨者的馬斯克感嘆，推特未能發揮其言論自由平台的潛力。

法新社報導，馬斯克今年4月提議440億美元買下位於舊金山的推特，但馬斯克取消併購案後，恐釀分手費達10億美元或更多的法律戰。

馬斯克的委任律師在致推特的信函中指出：「馬斯克先生行使終止合併協議（Merger Agreement）權利，放棄這筆交易。」

這封信函副本同時送交美國證券管理委員會（SEC）。

推特盤後交易股價聞訊大跌9%。

馬斯克 社群媒體 分手

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