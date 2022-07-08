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特斯拉上海廠6月出貨量大反彈 大陸市場銷量衝高

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
最新數據顯示，隨大陸多座城市解封，特斯拉上海廠6月交車量大增。路透
最新數據顯示，隨大陸多座城市解封，特斯拉上海廠6月交車量大增。路透

特斯拉上海廠6月出貨量大反彈，在中國大陸市場的電動車銷量更創下歷來最高紀錄，顯示這座工廠的生產雖在當局實施防疫封控後一度停擺，如今已強勁復甦。

彭博資訊報導，中國乘用車協會（CPCA）數據顯示，特斯拉上海廠6月交車量為7萬8,906輛，遠多於去年同期的3萬3,155輛，更比5月大增145%。其中，出貨至當地市場的電動車為創新高的7萬7,938輛。

特斯拉上海廠4月交車量銳減到1,512輛，出口數量為零，原因是上海實施數周的封控措施，迫使上海廠停擺三周左右。

之後，特斯拉上海廠恢復正常運作的時間又格外漫長，上千名員工曾採取所謂的閉環生產，即在現場工作、與家人相隔、定期篩檢。在該廠恢復正常營運模式、供給和物流基本上也正常後，特斯拉6月10日才結束結束閉環生產。

CPCA數據顯示，整體而言，中國大陸6月客車銷量年增22%至197萬輛。新能源車的零售銷售為53.2萬輛，比去年同期大增131%。

上海 特斯拉 電動車

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