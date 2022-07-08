LG電子初估：第2季度營收因需求疲軟 年減12%

全球央行決策官員面臨棘手的選擇。為了讓通膨降溫，他們願意用多大力氣踩成長煞車？也許必須付出經濟衰退的代價，才可能控制住物價上漲壓力。對歐美央行來說，這項任務已經夠艱難的了，但對另有兩大挑戰迎面襲來的新興市場央行而言，更是難上加難，也因此恐怕得做好因應衰退的準備。 相較於美國聯準會（Fed）對通膨竄升反應遲鈍備受指責，智利央行抗通膨可謂一馬當先、領先群倫。智利央行過去一年來已把政策利率累計調升8.5個百分點，並預示今年還會進一步升息，設法讓目前衝上11%、遠高於3%目標的通膨率在今年稍後觸頂，然後在明年降下來。然而，智利央行預測，該國經濟可能在2023年陷入萎縮，這顯示貨幣政策當局為了把通膨壓回目標，即使升息將把經濟拖入衰退泥淖也在所不惜。

2022-07-08 10:32