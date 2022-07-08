LG電子初估：第2季度營收因需求疲軟 年減12%
集微網消息，7月7日，LG電子公佈，2022年第2季度營收初估年增15%至19.5萬億韓元，營收初估年減12%至7，917億韓元。
道瓊周四報道，LG電子第2季度營收呈現年減主要是受到需求疲軟、原料成本上揚的影響。 根據FactSet的統計，分析師預期LG電子第2季度營收將達8，259億韓元。韓聯社周四報導，LG電子本周稍早表示，上半年取得總值8萬億韓元（61億美元）的電動車（EV）零件與解決方案新訂單。
分析師預估，LG車用解決方案業務（客戶包括奔馳、通用汽車）第2季度轉虧為盈。KB証券分析師Kim Dong-won指出，LG EV零件部門第2季度營收達406億韓元。
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