快訊

單身聯誼社團留言「機槍掃射耶誕城」 新竹男下場出爐

台股重挫後的省思 謝金河分析政府該正視3大問題

誰讓「頑固強生」下台？引爆英國保守黨的誠信風暴

基金大亨鮑森離婚官司遭妻控藏數十億美元 避分配財產

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
鮑森與珍妮卡2011年共同出席一場募捐活動時的合影。彭博資訊
鮑森與珍妮卡2011年共同出席一場募捐活動時的合影。彭博資訊

美國億萬富翁、以避險基金經理人白手起家的知名人物鮑森（John Paulson）還在與妻子珍妮卡（Jenica Paulson）打離婚官司。珍妮卡周四（7日）控告丈夫秘密成立多個信託帳戶，藏了數十億美元私房錢，迴避他們離婚官司涉及的資產分配。

50歲的珍妮卡在訴狀中指控鮑森和他親自挑選的經紀人與顧問，設立了三個不可撤銷的信託帳戶，以確保不讓她拿到「公平該有的資產分配」，她請求由「極端富有」的丈夫那邊獲得至少10億美元的損害賠償。

現年66歲的鮑森去年9月向紐約長島的州法院訴請離婚。珍妮卡在她的訴訟中表示，她是看到紐約郵報報導才知道自己被離婚。

鮑森與珍妮卡最初是因珍妮卡由工作的餐廳送午餐到辦公室給鮑森和他的員工而認識，結婚超過20年，育有兩個女兒。根據彭博億萬富豪排行榜，鮑森的身價為46億美元；鮑森的資產大多是因為他的避險基金在2008年金融危機發生之前，對美國房地產市場押注正確，他自己和投資人在那一役裡大賺150億美元。

鮑森在所擁資產價值由2011年的380億美元高點，跌到2019年只剩90億美元後，2020年將他的避險基金轉為家族投資辦公室。

離婚 美國 紐約

延伸閱讀

快訊／李靚蕾發聲否認遭判藐視法庭：有心人士利用網軍

黃嘉千婚變…主持人點出兩道婚姻致命傷 第一點久了真的失去自信

竇智孔罵夏克立是垃圾？網挖舊照驚喊「一看就懂」

黃嘉千打離婚官司 曾國城幫打氣：心平氣和地處理

相關新聞

美股連四漲 道瓊漲逾300點 Fed淡化經濟衰退疑慮

紐約三大指數周四（7日）齊揚，延續前三日漲勢，聯準會（Fed）決策官員暗示將採取更有節制的升息計畫，淡化經濟衰退疑慮，使...

台積電ADR連袂漲近7% 創下近兩年來最大單日漲幅

台積電和聯電ADR周四（7日）連袂漲近7%，漲幅領先費城半導體指數，台積電更創下2020年7月29日以來最大單日漲幅，較...

美元指數保持20年來高峰 英首相強生辭職推動英鎊走升

美元周四變化不大，歐元一度創下20年新低，在強生表示將辭去英國首相職務後，英鎊走強。

很可能不買了！華郵：馬斯克收購Twitter陷嚴重危機

華盛頓郵報周四（7日）引述三位知情人士報導，特斯拉執行長馬斯克440億美元收購推特（Twitter）案，現在陷入「嚴重危...

俄國法院一道命令恐阻擋哈薩克石油出口 歐洲大為恐慌

俄羅斯法院下令停止從黑海一處碼頭裝運原油，對於已經感受到多年來最嚴峻供應狀況的歐洲原油交易員來說，這個消息讓他們如坐針氈...

基金大亨鮑森離婚官司遭妻控藏數十億美元 避分配財產

美國億萬富翁、以避險基金經理人白手起家的知名人物鮑森（John Paulson）還在與妻子珍妮卡（Jenica Paul...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。