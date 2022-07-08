基金大亨鮑森離婚官司遭妻控藏數十億美元 避分配財產

美國億萬富翁、以避險基金經理人白手起家的知名人物鮑森（John Paulson）還在與妻子珍妮卡（Jenica Paulson）打離婚官司。珍妮卡周四（7日）控告丈夫秘密成立多個信託帳戶，藏了數十億美元私房錢，迴避他們離婚官司涉及的資產分配。

50歲的珍妮卡在訴狀中指控鮑森和他親自挑選的經紀人與顧問，設立了三個不可撤銷的信託帳戶，以確保不讓她拿到「公平該有的資產分配」，她請求由「極端富有」的丈夫那邊獲得至少10億美元的損害賠償。

現年66歲的鮑森去年9月向紐約長島的州法院訴請離婚。珍妮卡在她的訴訟中表示，她是看到紐約郵報報導才知道自己被離婚。

鮑森與珍妮卡最初是因珍妮卡由工作的餐廳送午餐到辦公室給鮑森和他的員工而認識，結婚超過20年，育有兩個女兒。根據彭博億萬富豪排行榜，鮑森的身價為46億美元；鮑森的資產大多是因為他的避險基金在2008年金融危機發生之前，對美國房地產市場押注正確，他自己和投資人在那一役裡大賺150億美元。

鮑森在所擁資產價值由2011年的380億美元高點，跌到2019年只剩90億美元後，2020年將他的避險基金轉為家族投資辦公室。