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供應吃緊推動油價反彈 中國刺激計畫振銅價

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

油價格連跌兩天後反彈，因實體市場吃緊的跡象凌駕對全球經濟放緩的疑慮。銅及其他金屬價格經歷大跌後反彈，有跡象顯示中國大陸考慮推出大規模刺激計畫，因此提振了需求前景。以下是整理自彭博的商品行情：

油價震盪中上漲

西德州中級原油（WTI）漲4.3%，結算價超過每桶102美元。紐約8月WTI合約上漲4.20美元，結算價報每桶102.73美元。9月交割布蘭特原油特期貨漲3.96美元，結算價報每桶104.65美元。

根據彭博看到的計畫，俄羅斯下令暫停哈薩克斯坦一個關鍵的出口碼頭，引發新的供應疑，該港口原本預計7月日均裝船124萬桶。另外，中國考慮人民幣1.5兆元的刺激措施，可能提振這個全球最大石油進口國的需求。

銅價大漲

倫敦金屬交易所（LME）銅價上漲4%，至每噸7,822.50美元，盤中一度上漲5.6%，原本由於全球衰退的疑慮加劇，周三收在19個月低點。

銅的相對強弱指標已經連續兩周低於30，表明對於部分投資者而言，銅期貨已處於超賣。

錫價上漲5.2%，鋅價上漲3.7%，鋁價上漲1.4%。唯一下跌的金屬是鎳，鎳下跌1.4%。

知情人士透露，大陸政府考慮提前下達明年部分地方專項債限額人民幣1.5兆元，計劃今年下半年就開始發行。這有望創造地方政府使用次年地方債額度跨年度籌集資金的先例。

貴金屬微漲

現貨黃金上漲0.1%，至每英兩1,739.92美元，周三一度跌至1,732.33美元，為9月30日以來最低。

黃金ETF過去六個交易日減持39噸黃金，持有量降至近四個月最低。金價過去兩天跌近4%，因衰退擔憂日增之下，避險資金推升美元。

「儘管美國公債殖利率回落至3%以下，但金價還是跌破了每英兩1,750美元，」 麥格理集團分析師Marcus Garvey等人在報告中寫道，「雖然價格下跌應該會刺激實物的逢低買進，但這往往只能起到緩和作用，而非推動作用」。

銀、白金和鈀金上漲。

金價 人民幣 油價

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