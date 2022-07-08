默沙東擬收購癌症藥業者Seagen 價碼估約400億美元

知情人士透露，美國藥廠默沙東（Merck & Co）正洽談收購專注癌症療法的生技公司Seagen，目標是在未來幾周內敲定協議，這樁交易價值至少400億美元。

華爾街日報報導，雙方正商討以每股200美元以上的價碼進行收購，高於Seagen 6日收盤價175.13美元，默沙東尋求在28日公布上季財報之前宣布交易。

默沙東市值為2,350億美元，收購Seagen將有助於擴大癌症藥物產品線。目前默沙東最暢銷的產品為免疫療法藥物「吉舒達」（Keytruda），去年銷售額達172億美元。

這樁交易也有助默沙東在「吉舒達」失去專利保護時，緩和對銷造成的售衝擊。Cowen & Co.分析師估計，到2027年時，「吉舒達」銷售有望占默沙東總銷售額的40%。

不過，Cowen分析師預期，這樁併購交易都將遭反托辣斯當局密切關注，美國司法部及聯邦貿易委員會（FTC）「高度可能」提出訴訟。