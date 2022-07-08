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斯里蘭卡宣告破產 「這些國家」經濟也有崩潰之虞

大陸解封 特斯拉上海廠6月銷量躍增142%

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
最新數據顯示，隨大陸多座城市解封，特斯拉上海廠6月交車量大增。路透
最新數據顯示，隨大陸多座城市解封，特斯拉上海廠6月交車量大增。路透

隨著中國大陸鬆綁封控措施，特斯拉在這個關鍵海外市場的銷售已迅速反彈，6月大陸銷量較上月躍增142％。

根據中國大陸乘用車協會（CPCA）初步估計，特斯拉6月賣出的上海製電動車比5月增加142％至約78,000輛，年增幅也達135％，得益於大陸主要都市封城長達數月後開始放寬限令，並努力提振汽車銷售，以支持成長。

特斯拉今年初在大陸市場的銷售強勁，在當地的純電動車銷量為數一數二。特斯拉上海廠3月交車量年增85%至65,814輛，多數賣給大陸買家。

但上海不久後卻因疫情封城兩個月，迫使特斯拉上海廠4月停產數周，即使隨後工廠復工，又面臨零件物流受擾，限制了產能。

特斯拉4月大陸交車量月比暴減98%至1,512輛，5月交車量攀升至32,165輛，但仍遠低於今年初的水準。

特斯拉 上海

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