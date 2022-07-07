勞動市場降溫 美上周初領失業救濟金人數升至1月來高點
美國上周初次請領失業救濟金人數升至1月以來的高點，顯示緊俏的勞動市場已出現降溫跡象。
彭博資訊報導，美國勞工部7日公布，止於7月2日當周，初次請領失業救濟金人數為23.5萬人，比前一周增加4,000人，高於市場預期的23萬人。止於6月25日當周，連續請領失業救濟金人數則增至138萬人，雖仍接近歷史低點，但已是九周以來最高。
請領失業補助金的人數增加，凸顯美國極度緊俏的勞動市場已稍微顯露降溫跡象。聯準會（Fed）升息可望降低人力需求，導致企業擴大裁員。
初次請領失業救濟金人數的四周移動平均值則升至23.25萬人，在過去13周有12周上升，取四周移動平均值的用意在於降低這項數據的波動性。
美國政府預定8日公布就業報告，6月的新增就業人數料將為逾一年來最少，失業率則仍維持在接近50年低點。
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