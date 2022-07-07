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德國、荷蘭港口塞爆 通膨引爆勞資爭端

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
德國港口。圖／美聯社
德國港口。圖／美聯社

CNBC報導，德國荷蘭港口日益壅塞，可能造成運往美國的汽車、家具出貨延遲數周，至今毫無紓緩跡象。因為最近一輪勞資談判以破局收場。

歐洲最大經濟體德國正面臨通膨扶搖直上，食物與能源價格狂飆，反映俄烏戰爭影響。而通膨正是海港公司中央協會（ZDS）與德國工會組織ver.di談判僵局的癥結點。

工會方面要求每年工資隨通膨自動調整，並納入集體勞資協議，且對服務於58個港口與貨櫃場的勞工一律適用。ZDS則表示，已開出高於通膨率的工資調幅，但工會仍拒絕接受。

在6月談判期間，工會一直揚言罷工，導致德國一些港口壅塞、中斷貿易流。德國港口壅塞延緩貨運流甚至波及荷蘭，拖累運往美國和世界各地的貨櫃動彈不得。

根據德國貿易局，汽車與汽車零件是德國最大出口（占15.4%），其次是機械（14.2%）和化學製品（10.0%）。 除了主要出口外，宜家家居（Ikea）家具和其他家用品也從那些港口運出。

其他產品還包括車用鋰電池，最近海運提單（Bill of Lading）上列名的公司包括賓士、BMW和福特。

德國 荷蘭 塞港

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