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通膨創14年新高 藍籲補助低收戶現金

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨7日召開記者會，呼籲蔡政府補助中低收入戶、中小企業。（國民黨提供）
國民黨7日召開記者會，呼籲蔡政府補助中低收入戶、中小企業。（國民黨提供）

「感覺只有蔡政府不知道通膨嚴重性，政府應該對中低收入戶發放補助！」國民黨7日召開記者會，要求政府對中低收入戶發放現金補助，並對中小企業與勞工增加更多燃油、租金等補貼，不讓通膨壓垮薪資成長。

物價漲幅屢創新高

國民黨副秘書長王育敏表示，主計總處公布6月份消費者物價指數（CPI）年增率達3.59%，創近14年來新高，更是國內CPI連續4個月超過3%、連續11個月超過通膨警戒線2%；17項重要民生物資本月上漲5.59%，創92個月來新高水果漲25.31%、肉類漲6.78%，外食費漲6.38%，都創近14年以來新高。

她指出，蔡英文總統五月還曾說過「台灣經濟是11年來最好」，蘇貞昌院長也說「台灣經濟世界第八，優於日韓」，結果老百姓的生活卻苦哈哈，主計總處368個查價項目群，就有302項漲價，漲價品項超過八成。CPI持續上漲，恐將造成國內痛苦指數（通貨膨脹百分比+失業率百分比）較上月7.07%相比再創十年來新高。

政府不知民間疾苦

新北市議員江怡臻也說，蘇貞昌6日講的話與2月6日針對通膨的講話都一模一樣，說政府會用盡一切手段控制物價，但根本沒看到實質政策。民進黨立委鄭運鵬還曾說「物價上漲，薪水也會上漲」這樣的話，完全不知民間疾苦。

國民黨呼籲，我國中低收入戶人數超過60萬人，他們的生活入不敷出，更是備受物價上漲衝擊，蔡英文政府應擴大中低收入戶補助，加強照顧弱勢群體，應對中小企業與勞工給予相應燃油、租金與營運等補貼，不讓通膨壓垮薪資成長。

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通膨 低收入戶 國民黨

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