美最高法院阻擾 拜登難圓氣候計畫

拜登全球氣候計畫步履蹣跚！根據衛報7月6日報導，在法院制衡之下，拜登的減碳氣候計畫步步艱辛。原定2030年前逐步淘汰燃煤發電，達到溫室氣體排放減半的目標，不僅難以兌現，美國的國際信譽，以及管控全球氣候的地位，恐連帶遭受影響。

難兌現承諾

《衛報》於6日報導，拜登誓言解決全球氣候危機，點亮環境保護的樂觀前景。然而，美國最高法院上個月30日的判決，打擊拜登在氣候問題上的努力。

最高法院表示，美國聯邦政府不能在沒有國會明確授權的情況下，利用其現有權力，逐步淘汰燃煤發電。拜登原定的氣候計畫在最高法院的限制下困難重重，全球眼睜睜地看著美國在全球氣候計畫中陷入泥沼。

拜登曾誓言積極推動全球氣候計畫，力求在2030年之前減少一半的總碳排放量。不過，沒有國會的立法與以及強有力的行動，拜登原定的目標不僅難以達成，美國國際信譽恐還會因此下降， 失去掌管國際氣候政策的寶座。

環保署權力遭制衡

《BBC》報導，美國最高法院於6月30日以6：3比數作出一項裁決，限制美國環境保護署 (EPA)減少溫室氣體排放的權利，該決策被拜登稱為是「毀滅性」裁決，並迅速在國際引發爭議。

美國最高法院立場偏向保守派的州以及化石燃料公司，認為環保署在獲得國會的明確授權前，無權實施如此強硬的措施，限制各州的碳排放量。

雖然最高法院的判決對於拜登來說是一大挫敗，不過獨立能源研究企業榮鼎集團認為，最高法院的裁決對美國的氣候目標並不致命，但拜登若要實現 2030 年的願景，當前的政策執行上，仍需要減少 17 億至 23 億噸溫室氣體。

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