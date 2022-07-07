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亞馬遜爭搶直播銷售大餅 挽救業績下滑

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國電商巨人亞馬遜（Amazon）今年全力加強投資直播銷售。 路透
美國電商巨人亞馬遜（Amazon）今年全力加強投資直播銷售。 路透

金融時報周三（6日）報導，美國電商巨人亞馬遜（Amazon）計劃加強對直播銷售的投資，以期複製社群媒體超強直播帶貨的成功經驗。

亞馬遜早在2019年就默默成立了Amazon Live這個可進行直播銷售平台，隨後陸續投入資金，現在終於把它推到舞台中央，希望在被視為是「線上購物的未來」的社群媒體平台銷售市場，分到一杯羹。

今年迄今，亞馬遜已至少舉辦了四場活動，要吸引更多網紅到亞馬遜平台上發揮推銷功力，獎品包括招待入住墨西哥海灘度假中心。一家知名網紅經紀公司透露，亞馬遜對名氣大的網紅出手大方，如果他們願意到其平台上進行直播銷售，會提供數千美元的獎勵金。

亞馬遜想把自己變成線上直播銷售的主要目的，是與YouTube、Instagram、抖音（TikTok）競爭。

金融時報說，這些平台大推直播銷售，押注西方消費者也會像中國大陸的消費者那樣，熱中搶購網紅們在直播時推銷的商品。中國大陸直播市場今年的規模估計將超過4,000億美元。根據Insider Intelligence分析，這相當占全中國大陸電商市場的15%，比三年前直播銷售只有3.5%的占比，成長飛快。

抖音的母公司字節跳動就因為直播銷售而獲利豐厚。抖音在中國大陸的直播銷售額年成長逾兩倍，銷售出100多億件商品。

Amazon Live總管Wayne Purboo說：「直播帶貨就是零售的未來。我們知道影音促進消顧客購買，所以我們決定投入。」

強化直播銷售拉抬體業績對現今的亞馬遜很重要，因為最近一季，亞馬遜銷售減少3.4%到510億美元。

不過，儘管中國陸消費者熱情擁抱直播電商，美國的直播銷售市場卻仍在嬰兒期。Coresight研究公司估計，2026年之前，美國消費者經由線上直播購物的金額才能接近700億美元，占美國整體電子商務市場比重約5%。今年的市場規模估計只會有200億美元。

直播 網紅

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