石油危機僅一步之遙 挪威火速處理

歐洲差點沒石油可用！近日挪威北海油田無預警發生罷工，歐盟各國相關產業人心惶惶，顯見歐盟仍一定程度仰賴石化燃料，在俄羅斯減供石化燃料後，歐盟第二大的石化燃料供應國挪威的角色更形重要。事發第一時間挪威政府強勢干預罷工運動，確保挪威天然氣穩定供應，讓此次的罷工事件得以順利落幕。

罷工衝擊石油產能

根據《半島電視台》報導，挪威在北海上的Johan Sverdrup油田平台發生罷工，導致石油和天然氣減產。在周二（7/5）石化燃料市場價格走高時，工人群起要求增加工資以彌補通膨造成的薪資損失，在俄羅斯減供歐洲石化燃料後，影響特別敏感。挪威勞動部則密切注意此次勞資衝突，表示如有特殊狀況則會干預罷工行動。

由於罷工營運商Equinor關閉其在北海的三個油田，導致周二石油與天然氣產量比起平日減少接近9萬桶。挪威石油天然氣協會（NOG）表示，罷工將進一步使得天然氣產能壓低至每日29萬餘桶；石油則減少13萬餘桶，相當於挪威總產量的6.5%。若罷工進一步升級可能導致挪威關閉近25%的天然氣產量，以及15%的石油產量。

挪威介入勞資爭議

根據《路透社》報導，於7月5日同日，挪威政府介入勞資爭議，阻止石化產業罷工擴大，維護該國作為歐洲天然氣可靠供應商的聲譽，亦避免工會要將天然氣出口減少6成的威脅，影響歐洲的石油與天然氣產業，避開了歐盟在俄羅斯減供石化燃料衝擊後的危機。

工會領袖表示，工人將盡快重返工作岡位，取消升級計畫中的罷工運動，且根據政府強制調解的方案，工人將獲得先前與雇主談判的石油工會的相同條款。勞動部長波森則指出，挪威是歐洲供應天然氣的重鎮，如罷工升級，勢必對英國、德國等國家的民生經濟產生嚴重衝擊。

挪威是僅次於俄羅斯在歐洲第二大的能源供應商，因為被視為穩定可靠的夥伴，因此歐盟對該國石油天然氣的需求量很大，尤其在俄羅斯天然氣管道將於7月11日關閉維修10日之際，受到歐洲各國重視。

【更多精采內容，詳見 】