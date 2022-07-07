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連大宗商品也遁入熊市！自高點回檔20%、衰退疑慮發威

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美元近來大幅升值，意味要花更多錢購買以美元計價的大宗商品，使得在美國交易的大宗商品承壓。路透
美元近來大幅升值，意味要花更多錢購買以美元計價的大宗商品，使得在美國交易的大宗商品承壓。路透

彭博一檔追蹤大宗商品價格走勢的指數從歷史新高大幅回落20%，顯示經濟衰退疑慮正擴散到這個被視為最具韌性之一的市場。

追蹤23檔能源、金屬與農作物期貨價格的彭博大宗商品現貨指數（BCSI），已從6月歷史新高回檔超過20%。從汽油到小麥在內的大宗商品價格無一不跌，因市場擔心經濟成長停滯將傷害需求。大宗商品供應依舊緊俏，但價格下跌將使努力應付通膨的消費者鬆一口氣。

大宗商品自新冠疫情爆發初期就一路攀揚，歸因於各國政府推動的大規模支出和超低利率支撐需求，以及生產受限。俄烏開戰更加劇大宗商品的供應瓶頸。

但近來市場氛圍迅速轉變，因愈來愈多人擔憂，聯準會（Fed）若要駕馭40年來僅見的通膨率，勢必拖累經濟陷入衰退。

美元近來大幅升值，使得在美交易的商品承受壓力，因為採用美元以外貨幣的國家必須花更多錢，才能購買以美元計價的大宗商品。避險基金公司近來大砍大宗商品的多頭部位，將比重降至近兩年來最低。

管理能源與大宗商品投資組合的Pacific投資管理公司分析師Greg Sharenow表示，儘管石油等原物料供應依舊吃緊且容易受擾，但經濟衰退仍是市場高度擔心的事，且市場明顯反應過度，因而把大宗商品價格拉回俄烏戰爭前的水準。

Greg Sharenow接受彭博訪問時說，近來能源和食物成本飆升，有如對消費者課一大筆稅，但隨著中國大陸經濟復甦，未來數月的需求預料重新加速回升。

通膨 俄烏戰爭

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