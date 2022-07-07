前一天還在開會...日本人力銀行總裁打高爾夫 疑熱昏倒地不醒

日本專攻高階人才轉職的Bizreach公司，其總裁兼執行長多田洋祐(Yosuke Tada)，於7月2日外出與友人打高爾夫球時，疑似因天氣過熱引發心臟病發，在球場倒地後便沒再甦醒，享年40歲。他的驟逝也讓他年僅兩歲的唐氏症女兒被格外關注。

根據日媒報導，多田洋祐在2日與高中舊友相約打高爾夫球，疑似因為天氣過熱，讓原本就有心臟病史的多田身體備感壓力，球打到一半便暈倒在地。所屬公司昨(6)日發表訃聞，震驚日本商界；Bizreach創辦人南壯一郎在悼念時表示，多田洋祐在逝世前一天還在開會，代表公司出席大大小小的會議，會中看不出身體有異狀。

多田洋祐的職場升遷運勢順遂，在加入Bizreach的第二年，即成為該公司的總經理，在公司任職7年後成為Bizreach第二任總裁，在領導的十年間，讓公司原本銷售額為7億日元的公司，躍升為年銷售額436億日元（約台幣97億）的人力公司，公司規模也從原本的40名員工，擴大為擁有1500多名員工的大型人力公司。如今，Bizreach在日本高階求職市場中極具影響力。

多田洋祐身為兩名孩子的父親，其中兩歲小女兒罹患唐氏症，夫妻兩人曾為孩子的成長奔走，如今卻英年早逝，令人不勝唏噓。

下方影片為2020年，多田洋祐接任總裁之初，找來日本女星吉田彩子拍攝形象廣告，藉此提高公司的曝光度。