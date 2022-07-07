快訊

又多2個孩子！馬斯克據報跟旗下女高管生下一對雙胞胎

林智堅論文疑涉抄襲 藍委曝合約：侵犯智財權竹科應提告

出門前快篩陽性 林右昌：輕微發燒、咳嗽應該是確診了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又多2個孩子！馬斯克據報跟旗下女高管生下一對雙胞胎

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
商業內幕取得的法庭文件顯示，世界首富馬斯克2021年11月跟他創辦的Neuralink公司高管齊利斯悄悄地有了一對雙胞胎。照片翻攝：businessinsider.com
商業內幕取得的法庭文件顯示，世界首富馬斯克2021年11月跟他創辦的Neuralink公司高管齊利斯悄悄地有了一對雙胞胎。照片翻攝：businessinsider.com

商業內幕取得的法庭文件顯示，世界首富暨特斯拉電動車、SpaceX與Neuralink等公司的創辦人馬斯克2021年11月跟旗下一位高管齊利斯（Shivon Zilis）悄悄地有了一對雙胞胎

馬斯克一直直言不諱地提倡世人生下更多的嬰兒，加上此次揭露的新一對雙胞胎，他現在有了9名已知的子女。

齊利斯今年36歲，在領英登載自己是Neuralink的營運及特別計畫總監，2017年5月開始在該公司上班，同月亦擔任特斯拉電動車人工智慧計畫（自動駕駛與晶片設計組）主管，直到2019年為止。

據報導，齊利斯經由她跟OpenAI的合作認識馬斯克。兩人今年4月提交了一分申請書，想改變雙胞胎的名字，以便「擁有他們父親的姓氏，並包含他們母親的姓氏作為他們中間名的一部分」，隔月獲德州奧斯汀的一位法官裁准。

馬斯克跟齊利斯並未回應置評請求，商業內幕保留2位孩子的姓名以保護他們的隱私，並指他們是在馬斯克與音樂人格萊姆斯（Grimes）2021年12月透過代理孕母生下第二個孩子幾周前出生的。

商業內幕取得法庭文件網址

馬斯克 雙胞胎 特斯拉

延伸閱讀

馬斯克收購Twitter風波：「屈服中國」的自由疑慮？

馬斯克用「第一原理」 打造Tesla與SpaceX帝國

沉寂9天後重返推特 馬斯克發布教宗合影

德州雪中送炭有恩情 特斯拉或放棄補助墮胎政策

相關新聞

又多2個孩子！馬斯克據報跟旗下女高管生下一對雙胞胎

商業內幕取得的法庭文件顯示，世界首富暨特斯拉電動車、SpaceX與Neuralink等公司的創辦人馬斯克2021年11月...

Fed有多怕通膨？6月會議紀錄連提90次 嚇到一口氣升3碼

聯準會（Fed）6日公布的6月決策會議紀錄顯示，官員認為通膨情勢不斷惡化，同時擔心大眾對聯準會改善情況的能力失去信心，促...

美元飆20年新高 歐元快要貶到與美元平價

美元匯率周三（6日）升至20年新高，歐元貶至20年新低，因為能源價格上漲，使得歐元區經濟蒙上了一層陰影，但卻強化美元的避...

布蘭特油價跌至100美元觸12周低點 金、銅續弱

國際油價周三（6日）連續第二天下跌，布蘭特原油期貨已跌至每桶100美元並觸及12周低點，西德州原油期貨則已跌破百美元關卡...

IMF不排除全球經濟衰退可能性 將再度下修成長展望

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃6日表示，自4月以來，全球經濟前景「明顯變黯淡」，考慮到風險升高，不能排除明年全球經濟...

三星電子Q2獲利增速放緩 反映通膨衝擊需求、壓縮利潤

南韓三星電子公布上季獲利成長幅度為逾兩年來最小，因原物料成本上揚且消費者需求趨緩，壓縮了利潤空間，抵銷伺服器客戶繼續採購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。