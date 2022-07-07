快訊

又多2個孩子！馬斯克據報跟旗下女高管生下一對雙胞胎

林智堅論文疑涉抄襲 藍委曝合約：侵犯智財權竹科應提告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IMF不排除全球經濟衰退可能性 將再度下修成長展望

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
喬治艾娃（見圖）表示，金融條件的緊縮時間拉長，將使全球經濟前景複雜化，強調控制激增的物價至關重要。美聯社
喬治艾娃（見圖）表示，金融條件的緊縮時間拉長，將使全球經濟前景複雜化，強調控制激增的物價至關重要。美聯社

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃6日表示，自4月以來，全球經濟前景「明顯變黯淡」，考慮到風險升高，不能排除明年全球經濟陷入衰退的可能性。

喬治艾娃接受路透專訪時說，IMF未來幾周將再度下修全球今年的經濟成長率預估值，將是今年來第三度調降，並表示經濟學家正在敲定最新的預估值。

IMF預估7月底發布2022和2023年全球經濟成長的最新預測。IMF 4月調降2022年全球經濟預估成長至3.6%，低於1月WEO更新報告預估的4.4%。

喬治艾娃說：「自我們4月更新預估數據以來，全球展望更加黯淡」，原因包括通膨全面擴散、央行大幅升息的次數增加、中國大陸經濟成長趨緩，以及外界對俄羅斯擴大制裁俄羅斯等。

她說：「我們正位於波濤洶湧的水域。」有記者問喬治艾娃是否可以排除全球經濟衰退的可能性，她答說：「風險已升高，所以不能排除這種可能性。」

喬治艾娃指出，最新的經濟數據顯示，包括中國大陸和俄羅斯在內的一些大型經濟體，經濟在第2季萎縮，強調2023年的風險甚至更高。她說：「2022年將會很艱難，但2023年也許會更艱難，因2023年經濟衰退風險更大。」

投資人日益擔心經濟衰退風險，美國公債殖利率曲線6日告再度「倒掛」，2年期殖利率高於10年期殖利率。美債殖利率倒掛一般認為是經濟衰退迫在眉睫的可靠指標。

聯準會（Fed）主席鮑爾6月表示，央行並非要策劃一場經濟衰退，而是完全致力於壓低通膨，即使這麼做有拖累經濟步入衰退的可能性。

喬治艾娃表示，金融環境的緊縮時間拉長，將使全球經濟前景複雜化，她強調控制激增的物價至關重要。

她說，與兩年前相比，現在的全球展望更加分歧，包括美國在內的能源出口國的形勢更加有利，能源進口國則舉步維艱。喬治艾娃也說，考慮到恢復物價穩定的急迫性，經濟成長放緩可能是「必須付出的代價」。

IMF 俄羅斯

延伸閱讀

IMF總裁：不排除全球經濟明年陷入衰退可能性

通膨效應 影響遊戲機買氣

俄羅斯切斷哈薩克出口原油通道 理由曝光

全球高通膨 學者：台灣CPI第4季有望回到3%內

相關新聞

又多2個孩子！馬斯克據報跟旗下女高管生下一對雙胞胎

商業內幕取得的法庭文件顯示，世界首富暨特斯拉電動車、SpaceX與Neuralink等公司的創辦人馬斯克2021年11月...

Fed有多怕通膨？6月會議紀錄連提90次 嚇到一口氣升3碼

聯準會（Fed）6日公布的6月決策會議紀錄顯示，官員認為通膨情勢不斷惡化，同時擔心大眾對聯準會改善情況的能力失去信心，促...

美元飆20年新高 歐元快要貶到與美元平價

美元匯率周三（6日）升至20年新高，歐元貶至20年新低，因為能源價格上漲，使得歐元區經濟蒙上了一層陰影，但卻強化美元的避...

布蘭特油價跌至100美元觸12周低點 金、銅續弱

國際油價周三（6日）連續第二天下跌，布蘭特原油期貨已跌至每桶100美元並觸及12周低點，西德州原油期貨則已跌破百美元關卡...

IMF不排除全球經濟衰退可能性 將再度下修成長展望

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃6日表示，自4月以來，全球經濟前景「明顯變黯淡」，考慮到風險升高，不能排除明年全球經濟...

三星電子Q2獲利增速放緩 反映通膨衝擊需求、壓縮利潤

南韓三星電子公布上季獲利成長幅度為逾兩年來最小，因原物料成本上揚且消費者需求趨緩，壓縮了利潤空間，抵銷伺服器客戶繼續採購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。