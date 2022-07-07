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美元飆20年新高 歐元快要貶到與美元平價

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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美元匯率周三（6日）升至20年新高，歐元貶至20年新低，因為能源價格上漲，使得歐元區經濟蒙上了一層陰影，但卻強化美元的避險吸引力。交易人士愈來愈相信，歐元跌破與美元平價已近在眼前。

美元指數升破107，報107.04；歐元匯價跌破1.02美元，兩者都是2002年12月來首見。美元指數今年迄今上漲了12%，預料創2014年以來表現最好的一年。

歐元兌美元6日貶值跌0.82%至1.0182美元。美元指數盤中觸及107.27的高點，歐元則一度貶值1%至1.0162美元的低點。

美元兌日圓6日升值0.07%至135.95日圓。

瑞信總體交易策略全球主管Shahab Jalinoos表示，由於能源價格在高檔，且聯準會升息速度比其他大多數央行更快，美元走強，「目前推動美元走強的是傳統的宏觀因素，而不是風險厭惡操作。」

Shahab Jalinoos表示，美國現在是個能源凈出口國，而德國自1991年以來首次出現貿易逆差，「美國的高利率和對美國有利的貿易轉變，增加了美元走強的可持續性」。

做空歐元現在成為市場上最熱門的交易之一，從野村國際到滙豐銀行的策略師都告訴客戶，可以期待歐元進一步下跌。根據彭博資訊的選擇權定價模型，歐元到年底與美元平價的機率為40%。

在歐元處於20年低點之際，投資人正在思考俄羅斯可能切斷對歐洲的天然氣供應並使該地區陷入衰退的可能性。經濟衝擊將使歐洲央行更難以緊縮貨幣政策，與美國的利差可能擴大。

Berenberg的外匯和利率顧問Moritz Paysen表示：「不僅是天然氣停止供應的威脅在拖累歐元，已經很高的能源成本是個負擔。歐洲的能源成本比美國高很多倍。」

做市商Optiver的外匯期權交易主管Tim Brooks預期，如果歐元跌破美元平價，波動會加劇。他表示，對歐元選擇權的需求主要集中在約0.92到1美元這一更低的區間。

野村國際策略師Jordan Rochester在5日表示，他對歐元在8月將跌向0.98美元的預期更有信心了。

比特幣紐約尾盤上漲1.9%，最新報20,541.80美元。

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