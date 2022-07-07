布蘭特油價跌至100美元觸12周低點 金、銅續弱

國際油價周三（6日）連續第二天下跌，布蘭特原油期貨已跌至每桶100美元並觸及12周低點，西德州原油期貨則已跌破百美元關卡，反映市場擔心全球經濟可能衰退、衝擊能源需求；金價跌至逾九個月低點，因避險需求推升美元匯率；銅、鎳等基本金屬重挫。

油價跌至每桶100美元 觸及12周低點

布蘭特原油9月期貨下跌2.08美元，跌幅2.0%，結算價報每桶100.69美元；西德州原油8月期貨下跌0.97美元，跌幅1.0%，收每桶98.53美元。兩大指標原油期貨都收在4月11日以來最低，且連續第二天處於技術性超賣區。

美國上周原油庫存意外增加380萬桶，分析師原先預料減少約100萬桶，這項消息可能拖累油價繼續下跌。

原油期貨盤中交投震盪，兩大指標因供應疑慮而一度上漲超過2美元，後又下跌超過4美元觸及盤中低點。原油期貨幾個月來一直極度波動。

投資銀行高盛和瑞銀的分析師表示，油價下跌是因為經濟衰退疑慮。此外，油價也受到美元飆升的打擊，美元匯率走高，使原油對使用其他貨幣的買家而言更加昂貴。

中國大陸實施防疫封控措施，也讓市場擔心其需求。另外，挪威石油業受罷工影響的所有油田和天然氣田預期將在幾天內恢復全面運作，這令油價進一步承受壓力。

金價觸及逾九個月低點

金價周三延續跌勢，觸及逾九個月最低，主要受美元走強拖累，聯準會6月會議紀錄強調平抑通膨的決心。

現貨黃金價格6日收盤下跌1.47%，至每英兩1,738.86美元。

美國黃金期貨收盤下跌1.6%，結算價報每英兩1,736.5美元。

美元創20年新高，成為近期尋求針對經濟衰退避險的投資人首選避險資產，同時也使黃金對海外買家來說價格更高。

渣打銀行分析師Suki Cooper表示：「金市已經開始消化7月再次大幅加息的可能性。在最近幾個交易日，避險情緒令黃金承壓，令美元受益。」

現貨銀上漲0.1%，至每英兩19.22美元，白金下跌1.2%至855.02美元，鈀金下跌0.8%，至1,918.68美元。

基本金屬漲跌互見

倫敦銅價繼周二下跌4.2%至19個月低點後，周三一度下跌近5%，不過稍後跌幅收斂，下跌2%，報每噸7,520.50美元。

Sucden Financial公司研究主管Geordie Wilkes表示：「一些買盤讓銅價脫離了低點，但我們預期還有更多下跌空間」，「我們還沒有陷入衰退，但經濟成長一定會放緩，銅價沒有大幅上漲的實質性可能」。

倫敦鎳價下跌3.5%，錫價下跌5%，鋁價上漲0.7％，鉛價上漲1.6%。