美施壓 擋DUV機台賣大陸
彭博資訊報導，美國正向荷蘭施壓，要求禁止晶片設備製造商艾司摩爾（ＡＳＭＬ）出售成熟製程所需的深紫外光（ＤＵＶ）微影機台給中國大陸業者。這類設備所用於的晶片製程技術比先進技術落後，但仍是製造汽車、手機、電腦乃至機器人所需的成熟製程晶片最常用的設備。如果荷蘭政府同意，將打擊中芯國際和華虹半導體等大陸晶片製造業者。
美中貿易磨擦升高後，大陸積極扶植本土廠發展ＤＵＶ設備，雖然有廠商宣布已可量產，但大陸目前仰賴進口比率仍高。
國內業者指出，一旦將這項微影設備列入管制輸往大陸的範圍，對大陸極力自主化將造成很大的衝擊，阻擋大陸發半導體腳步意圖明顯，不過，艾司摩爾也將痛失成長最強的大陸市場，影響重大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言