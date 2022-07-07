美施壓 擋DUV機台賣大陸

聯合報／ 編譯葉亭均、記者簡永祥／綜合報導

彭博資訊報導，美國正向荷蘭施壓，要求禁止晶片設備製造商艾司摩爾（ＡＳＭＬ）出售成熟製程所需的深紫外光（ＤＵＶ）微影機台給中國大陸業者。這類設備所用於的晶片製程技術比先進技術落後，但仍是製造汽車、手機、電腦乃至機器人所需的成熟製程晶片最常用的設備。如果荷蘭政府同意，將打擊中芯國際和華虹半導體等大陸晶片製造業者。

美中貿易磨擦升高後，大陸積極扶植本土廠發展ＤＵＶ設備，雖然有廠商宣布已可量產，但大陸目前仰賴進口比率仍高。

國內業者指出，一旦將這項微影設備列入管制輸往大陸的範圍，對大陸極力自主化將造成很大的衝擊，阻擋大陸發半導體腳步意圖明顯，不過，艾司摩爾也將痛失成長最強的大陸市場，影響重大。

半導體 荷蘭

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