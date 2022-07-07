斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫五日對國會表示，斯里蘭卡已經破產，而這場斯國前所未見經濟危機帶來的劇痛至少將持續到明年底。

斯里蘭卡政府用光外匯存底，無法進口不可或缺的重要商品，這個人口二千二百萬的印度洋島國已歷經好幾個月通貨膨脹飆升和長時間停電。經濟學家將經濟困境日益惡化歸咎於管理不善。

威克瑞米辛赫說，這個曾經繁榮的國家今年將陷入深度衰退，糧食、燃料和藥品嚴重短缺的情況還會持續下去。

他說：「我們在二○二三年仍將面臨困難。這是事實，這就是現實」。

與此同時，英國外交部警告公民非必要切勿前往斯里蘭卡，指出斯國正經歷糧食和燃料短缺，並且爆發動亂。

威克瑞米辛赫指出，斯里蘭卡與國際貨幣基金正展開紓困談判，談判結果取決於在八月之前與債權國敲定債務重整計畫。他說：「我們如今以破產國家身分參與談判。我們必須另外提出可持續承受債務的計畫，才能達成紓困協議」。