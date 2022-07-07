美減對陸關稅？傳僅調整百億

美國政治新聞網站Politico五日報導，拜登政府考慮本月採取行動，對價值一百億美元的中國商品取消關稅，啟動新關稅豁免程序，並針對中國政府補貼產業展開新一波調查。

受到通貨膨脹居高不下影響，媒體近來陸續報導美國拜登政府可能調整前總統川普對大陸商品加徵的關稅。Politico報導，美國政府可能在本月採取行動，調整特定品項大陸商品關稅，可能是自行車等消費品關稅。

消息來源指，川普對大約三千七百億美元大陸商品加徵關稅，拜登政府可能只調整其中一百億美元進口商品關稅。

拜登政府預計也將宣布啟動新的排除程序，讓企業取得大陸進口商品關稅豁免。此外，美國政府還將依據三○一條款，針對北京政府大量補貼的部門啟動新調查。

美國資深官員強調，拜登與大陸國家主席習近平的通話仍在安排中，與關稅問題無關。

川普當年對大陸商品分階段課徵關稅，其中一百億美元商品關稅將在六日到期，除非當局延長實施。在預定的四年一度審查會前，美國貿易代表署徵求利益相關者的意見。只需要單一一件請求，就會觸發關稅的審查和延續。美國政府截至五日已收到超過三百件請求，希望拜登保留關稅。

雖然外界普遍預期美國將調整大陸商品關稅，瑞銀首席中國經濟學家汪濤指出，即便如此也不代表中美貿易關係轉向，美國仍可能推出其它限制性措施，中企在美國市場可能會面臨更多限制，如技術准入限制等。

汪濤發表研究報告指出，調整關稅可能是美國在實現戰略目的和短期遏制通膨目標之間的權衡之舉。在這樣考慮下，降低關稅可能是以消費品為主，同時也可能推出針對工業品的貿易政策。

汪濤指出，在最樂觀的情形下，假設對大陸加徵關稅完全取消、中國在美國的市占率恢復到關稅加徵前的高點；若以二○二一年作為基準年，則大陸對美國出口增速可以提高廿四個百分點，中國整體出口增速可以提高四個百分點。而取消關稅和出口走強，還能支持人民幣匯率。但考慮到企業對供應鏈多元化的需求等因素，中國大陸要完全恢復在美國市場的市占率也存在一定挑戰。