年內已跌30%！DRAM跌價或將貫穿全年 代理商庫存堆積如山

集微網消息，在經歷了2021年的繁榮之後，半導體衰退周期在2022年悄然而至，半導體芯片砍單潮接踵而來，無論是敺動IC、電源管理IC還是MCU，產品價格均在下跌，景氣度的變化比繙書還快。

作為周期性最明顯的存儲芯片自然也難逃過此劫，DRAM現貨價格在今年2月份有所回升之後，便再度走低，至今不見好轉。而且，根據集微網了解，下半年情況更不容樂觀，價格恐將進一步走低。

更是有代理商直言：“一眼看到年底，今年已經沒機會了，明年再說吧。”

DRAM價格倒掛，代理商庫存堆積如山

縱觀DRAM近幾輪漲跌周期，每一輪基本上在3年左右，其中一年上漲周期，兩年的下跌或平滑期，這和晶圓廠投產、量產、爬坡的時間周期規律基本一致。

本輪周期則是從2020年開始，疫情影響下，宅經濟、居家辦公拉動服務器、TV、PC出貨量的激增，帶動DRAM需求上升，從而引發價格走高，以及原廠擴充產能。

然而，去年三季度開始，需求逐漸下降，芯片缺貨緊張情緒也開始緩解，DRAM出現供過於求的情況，價格便開始有所回落。雖然今年年初受到原廠減產影響，價格在短暫的反彈後，便再度走低。

數據來源：wind

“去年各種芯片都缺貨，但是DRAM的供應是充足的，這在生產的時候就會有因為芯片缺貨而DRAM無法消耗的情況，但凡缺一個芯片，產品都做不出來，那DRAM消耗不掉衹能放著，以至於去年就已經堆了很多料。”有代理商曏筆者透露，雖然今年芯片不缺了，但是需求也沒了，然而原廠庫存很多，他們是要一直出貨的，衹是下遊和終端已經無法消化，現在庫存已經堆的像山一樣，都是虧錢在賣。

據悉，需求萎靡主要是以手機為代表的消費電子景氣度持續下降，PC出貨量也在持續下滑，於是存儲廠商便開始去庫存，以至於DRAM價格便一路走低。

雪上加霜的是，全球消費電子龍頭蘋果也放出砍單信號。根據台媒報道，台積電三大客戶蘋果、AMD、英偉達集體下調訂單，其中，蘋果iPhone14系列量產已經啓動，但首批9000萬台出貨的目標已削減一成。

在此之前，三星也已經暫停包括面板、手機及存儲芯片在內的所有事業部的採購。因此，有外資機搆表示，由於亞洲經銷商、模組廠和ODM的存儲芯片庫存偏高，美光下半年或許得降價求售。

“現在除了車規的需求會好一點，其他的都不行，全部都在砍單”。該代理商對筆者表示，因為市場價比較敏感，降的要比原廠快，所以早就倒掛了。

不難發現，現階段存儲市場產能過剩、供過於求的現象瘉發嚴重，不過原廠目前仍舊在搶市場和維持利潤之間權衡，存儲廠商在供需扭轉之前，或許衹能被迫降價加快周轉。

Intel再度跳票，跌價恐將貫穿全年

此前，集微網曾提到，由於需求不振，DDR4持續跌價，不過DDR5價格仍舊堅挺，而且下半年Intel sapphire rapids正式發佈，DDR5將大規模商用，從而會重振存儲市場景氣度，然而，現如今來看，這種情況恐難實現。

首先，天風國際証券分析師郭明錤6月16日表示，英特爾下一代Xeon(至強)服務器芯片“Sapphire Rapids”可能將延期到2023年第二季度出貨，明顯晚於市場共識的2022年下半年，這對Intel和其服務器供應鏈都不利。

不過正在市場對此消息仍將信將疑之際，美光在7月1日的業勣說明會上，則將此消息實鎚。

美光稱，Intel延遲推出新的CPU導致行業降低了對DDR5成長性的預期。而且，美光在其第三財季的業勣指引中表示，管理層認為消費需求（包括個人電腦和智能手機在內的需求下降）和庫存相關的不利因素會給行業帶來不利的影響。因此，公司預計2022年全年的DRAM行業市場需求增速將較中長期復合年均增長率低十幾個百分點。

有業內人士對筆者表示，Intel已經連續兩次跳票，說明產品性能還需要調試，穩定性不足。以現在的情況來看，即便是推出了，也可能需要接受市場的考騐。現在再次推遲，最早也可能是年底發佈，那再到成熟以至於大規模鋪開，預計要到明年上半年。

此外，從美光的DRAM和NAND營收數據來看，存儲市場也正在進入衰退周期，雖然營收仍維持在高位，但是已經有走弱的跡象，或將重縯2018年-2019年跌價的情況。

前述代理商告訴筆者：“主流DDR3、DDR4的產品，現在較今年2月份已經下跌了20%—30%，而且下半年肯定還會繼續下跌。現在一眼看到年底，今年完全沒希望的，業內預計到明年可能才會好一點”。

不過，也有業內人士告訴筆者：“今年下半年不是完全沒有機會，目前國內信創市場的需求算是比較好的，這一塊主要是政府在推動，因為是國家培育的市場，經過了近兩年的發展之後，下半年很多條件都已經比較完善，國產CPU也已經逐漸成熟”。

“現在來看，信創的訂單是比較多的，而且市場空間很大，現在才剛開始，以後政府肯定會繼續推。”該業內人士補充道，最重要的是政府用的產品，價格不太敏感，因此現在來看的話，這個市場是比較賺錢的。（校對/Arden）