英特爾、英偉達、美光紛紛下調財務預期 芯片業將進入衰退周期？

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集微網消息，據《華爾街日報》7月4日報道，在PC銷售下滑和加密貨幣市場暴跌的雙重打擊下，疫情期間面臨全球短缺的半導體繁榮開始露出疲軟跡象。

文章指出，人們在疫情初期購買筆記本電腦和其他電子工具的熱潮已經消散，因為在轉曏遠程工作和學習的過程中，通貨膨脹讓民衆不願升級他們在過去幾年購買的設備。加密貨幣熱潮的消退最終使疫情初期人們蜂擁電腦店，為加密貨幣挖掘和高端電子遊戯購買芯片的場景漸趨落幕。

圖源：Spiel times

在一些需求較高的領域，如汽車和數據中心芯片的銷售壓力並未緩解，但蕭條的消費環境警示英特爾和英偉達，在其產品系列需求激增的兩年後，未來幾個月會更加坎坷。

英特爾首蓆財務官David Zinsner在6月份表示，今年下半年的情況可能比上半年“更加混亂”，該公司將根據這一現實調整支出和投資。英特爾在6月份採取了一些緊縮措施，包括暫時停止其PC芯片部門的招聘。

存儲器製造商美光科技上周發佈了保守的銷售預期，首蓆執行官Sanjay Mehrotra警告說，“行業需求環境已經降溫，”個人電腦和智能手機的銷售不斷下降。該公司表示，它正在削減一些支出計劃，以適應新的市場動態。

芯片高管、計算機零售商和分銷商說，最近幾個月市場萎靡不振的情況越來越嚴重，比許多人在年初預期的還要低迷，因為美國5月份的通貨膨脹率達到8.6%，創四十年來的新高。

位於加利福尼亞的大型電子產品分銷商ASI公司的營銷副總裁Kent Tibbils說：“漲的時候大漲，跌的時候大跌。”他指出，3月份左右計算機的需求出現下滑。“通常情況下是循序漸進的，但這次波動性比我們通常預期的要大。”

英偉達表示，它要為其兩個關鍵領域-加密貨幣開採和電子遊戯的放緩做準備，正在縮減招聘人數。該公司的芯片被用於挖掘新的加密貨幣代幣所需的繁重計算工作，並受到眡頻遊戯玩家的青睞，他們在疫情期間的家庭娛樂時間猛增，紛紛為其遊戯購買顯卡。這兩個領域都在減弱，英偉達的股價在今年上半年下跌了48%。

根據國際數據公司（International Data Corp.）的數據，今年的個人電腦出貨量預計將減少8.2%，至3.212億台，該公司在6月份降低了其預測值。這些數值與疫情高峰期相比發生了急劇的逆轉，當時第一年的出貨量增長了13%，第二年增長了15%。

AMD首蓆執行官Lisa Su上個月表示，該公司已經對今年個人電腦的銷量持有保守的看法，並預計未來幾年的電腦需求將大致持平。

計算機製造商惠普和戴爾表示，他們面對的是是低端消費者PC需求的疲軟，衹能薄利多銷。PC出貨量受到打擊的原因不僅是社會對新設備的需求減弱，還包括電腦集中組裝地——中國大陸受疫情封鎖而造成的供應鏈堵塞，以及俄烏戰爭的影響。

分析師們對芯片公司的銷售前景變得更加悲觀。根據FactSet的數據，2月份，分析師估計英特爾第二季度的銷售額將達到184億美元左右，而現在的平均估值不到180億美元，這一數字低於英特爾的預測。對英偉達公司銷售額的估計在這段時間也下降了4%，與該公司本季度81億美元的銷售估值持平。

美國銀行的分析師上周說：“半導體的衰退每3-4年發生一次，所有可能會有下一次。”

不僅僅是芯片製造商在重新設定他們的預期，微軟公司在6月份也降低了其盈利前景，理由是美元走強，削弱了其在國外的銷售價值，而且該公司已經放緩了招聘。

對於那些仍處於購物模式的客戶來說，他們還有潛在的一線希望，在長達兩年的芯片荒之後，一些芯片的等待時間開始減少。根據Susquehanna金融集團的數據，5月份芯片的整體交貨時間達創紀錄的27周，但MCU作為不可或缺的芯片，本來一直睏擾汽車製造商，現在交付時間反而縮短了。

（校對/Aaron）

疫情 半導體

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