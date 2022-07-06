數據中心存儲需求強勁 三星第二季度盈利或躍升15%
集微網消息，韓國科技龍頭三星電子將於7月7日公佈2022年第二季（4-6月）初步財報，分析師預期，盡管智能手機和家電需求放緩，但受益於半導體業務強勁，三星第二季營業利潤有望寫下逾15%的強勁增幅。
韓聯社、路透社報道，根據韓聯社旗下金融機搆Yonhap Infomax對當地券商進行的調查顯示，分析師平均預期，三星第二季營收可達76.8萬億韓元，較去年同期大幅成長20.6%，淨利成長19.8%至11.5萬億韓元，營業利潤達到14.5萬億韓元（約111億美元），年成長15.6%。
分析師預計，三星存儲事業部第二季營業利潤有望飆升42%，達到9.8萬億韓元，主要歸功於亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Google和Meta等科技巨頭擴大建設數據中心，加緊曏三星掃貨，挹注三星存儲需求旺盛。
（校對/holly）
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