數據中心存儲需求強勁 三星第二季度盈利或躍升15%

俄羅斯軍隊炸毀烏克蘭的穀倉與農場，搶走大批小麥，且據美國官員表示，現在正試圖兜售這些劫掠來的糧食。此外，俄軍軍艦封鎖了烏克蘭黑海港口，烏克蘭在港口布滿地雷以防海岸線遭入侵，都使糧食運輸受阻。

2022-07-06 18:16