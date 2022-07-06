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彭博調查：亞洲經濟衰退風險看增 台灣升至20%

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
亞洲一些經濟體陷入衰退的風險已攀升，反映物價上漲逼得各國央行加快升息腳步。圖／路透
亞洲一些經濟體陷入衰退的風險已攀升，反映物價上漲逼得各國央行加快升息腳步。圖／路透

彭博資訊對經濟學家最新訪調結果顯示，亞洲一些經濟體陷入衰退的風險已攀升，反映物價上漲逼得各國央行加快升息腳步，受訪者把估計台灣衰退機率上調到20%。

最新調查顯示，目前遭遇史上最糟經濟危機的斯里蘭卡，未來一年陷入衰退的機率為亞洲地區最高，達到85%，比前次訪調預估的33%銳增。

經濟學家也調高對紐西蘭、台灣、澳洲和菲律賓未來一年經濟衰退的預測，分別提高到33%、20%、20%和8%。這些國家的央行正紛紛提高利率抑制通膨

受訪者對南韓、日本、中國大陸經濟衰退展望的評估不變，估計機率分別維持在25%、25%和20%。

另外，香港、澳洲衰退機率分別估為20%。新加坡衰退預估機率這次被排除不計，因問券回收率低。

目前為止，亞洲經濟遭受通膨的衝擊較歐美國家輕微。穆迪分析公司首席亞太經濟學家柯克倫（Steven Cocharne）說，整體而言，亞洲諸國經濟衰退風險大約在20%至25%，比美國的40%左右和歐洲的50%-55%都來得低。

他指出，能源價格暴漲對德、法經濟打擊最深，溢出效應正擴及歐洲其他地區。

彭博經濟研究機構Bloomberg Economics的模型顯示，美國未來12個月陷入衰退的機率達38%，但幾個月前大約是0%。該經濟預測模型考量眾多因素，包括新屋興建許可、消費者信心調查、美國10年期與3個月期公債利差等。

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