溫和但時間長且痛苦 彭博：下次經濟衰退可能長這樣

摘要 1. 明年將迎來衰退的擔憂越來越大，高盛、美銀的預測機率達30％以上。不只馬斯克不看好前景，Meta執行長佐伯格更喊話，最嚴重經濟衰退即將來臨。 2. 《彭博》指出，下一次可能的衰退將呈現溫和，但長期、痛苦。好消息是，不會跟金融危機、1980年代那樣嚴重，而且消費者、銀行和房地產市場更能抵禦經濟動盪。 3. 壞消息是，衰退的持續時間恐達8個月以上，因聯準會為了壓通膨，恐怕不會出手相救。二戰結束後，美國經濟衰退平均會讓失業率提高3.8個百分點，企業利潤下滑約15％。

繼全球首富馬斯克（Elon Musk）坦承對經濟有種「超級糟糕的感覺」，宣布特斯拉裁員10％之後，另一間科技巨頭Meta，近期也將大砍30％招募名額，連帶提高績效目標，讓不夠傑出的員工自行走人。

鐵腕管理人力，反映的是執行長佐伯格（Mark Zuckerberg）給員工的警告：「最嚴重經濟衰退即將來臨！」

混亂的股市、飆高的利率，以及痛苦的通膨，讓明年將迎來衰退的擔憂越滾越大，已成為華爾街內外最關注的問題。高盛集團預測，明年美國經濟陷入衰退機率，從前估的15％升高到30％，美國銀行則估計此一可能性為40％。

根據美國國家經濟研究局（National Bureau of Economic Research）說法，衰退指的是經濟活動顯著下滑，普遍存在並持續數個月。這不僅代表GDP萎縮，通常還伴隨收入、就業、工業生產和零售額下降。

目前，經濟疲軟的跡象沒有消失。除了5月通膨年增率創下逾40年來新高，同月的消費者支出則出現今年首次下滑，美國6月ISM製造業指數還降至2年來新低。

「步履蹣跚的經濟無可避免，」斯迪富金融（Stifel）首席經濟學家派格薩（Lindsey Piegza）直指，「問題已經從衰退是否會出現，變成衰退的嚴重性和持續時間。」

好消息：衰退不會如金融危機、1980年代嚴重

那下一次可能到來的美國經濟衰退，會長怎樣？《彭博》指出：溫和，但長期、痛苦。

好消息是，許多觀察家預計，相比2007年至2009年金融危機、以及1980年代的連續衰退，下次可能到來的衰退不會那麼痛苦，當時通膨率極高、經濟狀況差，而且失業率飆至二位數高點。

現在的物價高漲壓力，不像1979年伏爾克（Paul Volcker）上任聯準會主席時，早已根深蒂固10年。因此，西北大學經濟學教授高登（Robert Gordon）認為，聯準會的貨幣緊縮力道，只會是伏爾克的一半左右。

此外，這次消費者、銀行和房地產市場都更能抵禦經濟動盪。德意志銀行的美國首席經濟學家路賽提（Matthew Luzzetti）指出，私營部門的資產負債表狀況良好，槓桿程度不如金融危機之前高。

部分由於政府提供巨額救濟金，提振了儲蓄，第1季家庭債務僅佔個人可支配所得的9.5％，低於2007年年末的13.2％；美國聯準會（Fed）公布年度壓力測試結果，34家大型銀行全數過關，反映就算失業率狂飆、房地產市場與股市暴跌，銀行也耐得住嚴重衰退。

至於勞動市場，儘管企業在經濟低迷時期對徵才變更謹慎，但富國銀行首席經濟學家布萊森（Jay Bryson）解釋：「過去2年企業求才若渴，我們不認為會看到大規模裁員。」

壞消息：恐持續8個月以上，痛苦不可避免

不過，儘管衰退可能是溫和的，但最終可能比1990年至1991年、以及2001年為期8個月的衰退期，持續更久。因為聯準會背負著整治通膨的使命，恐怕不會出手相救以扭轉衰退。

因此，野村證券美國高級經濟學家登特（Robert Dent）指出：「好消息是衰退的嚴重程度有限，壞消息是它會持續較長時間。」

「直到看見通膨令人信服地下降，否則聯準會不會停手，」彭博經濟首席美國經濟學家安娜 （Anna Wong）也表示，這代表將步入經濟疲軟，很可能延長衰退持續時間。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）示警，聯準會若為了避免經濟衰退，在還沒根除通膨之前，過早放寬經濟，貨幣政策一再反覆，恐陷入1970和1980年代的「停停走走（stop-go）」情景，造成壓不下通膨、又抵抗不了衰退的「兩頭空」。

不管經濟將如何修正，可以確定一件事——衰退來臨時，傷害絕對不可避免。根據美國國家經濟研究局數據，二戰結束後美國共出現12次衰退，經濟規模平均萎縮2.5％，失業率提高3.8個百分點，企業利潤下滑約15％，衰退期大約維持10個月。

即使是最輕度的衰退，也可能導致數十萬以上人民丟掉飯碗，股市並將進一步下跌。

「這會是我職場生涯以來，第六、或第七次遇到衰退，」私募股權公司Thomas H. Lee Partners共同執行長斯珀林（Scott Sperling）說，「每次狀況都不同，但都感到一樣痛苦。」

參考來源：Bloomberg、The New York Times

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