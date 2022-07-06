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雲端運算三大服務商市占高達65% 規模較小對手難競爭

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
雲端運算市場的前三大服務商亞馬遜、微軟和Google，擴張勢態強勁。路透
雲端運算市場的前三大服務商亞馬遜、微軟和Google，擴張勢態強勁。路透

華爾街日報報導，就算經濟不景氣，主導雲端運算市場的三大服務商亞馬遜、微軟和Google，也可望延續疫情期間的強勁發展態勢。Synergy Research Group的調查顯示，今年首季的全球雲端服務支出共530億美金，三巨擘就占掉65%，高於四年前的52%。小供應商愈來愈難競爭。

調查數據顯示，亞馬遜、微軟和Google的雲端業務，擴張速度有如新創公司，近幾季營收的年增幅都超過30%。企業高階主管和業界分析人士看好他們能持續掌控市場，因為規模大讓他們更有能力負擔對伺服器和機房的高額投資，結果進一步降低了建置和運作的平均成本，方便不景氣時期吸引客戶。此外，在開發自有晶片、軟體和其他雲端技術上，他們也較有優勢。

至於規模較小的公司，恐將面臨更具挑戰性的募資環境，股價下滑意味投資人比較不願意冒險。而且，想整合支出的顧客，更傾向選擇可靠且功能完整的大型雲端服務商。例如，旅遊軟體公司Sabre想增加雲端業務，已愈來愈常透過Google雲端平台進行，因為只用一家雲服務商有助節省Sabre旗下工程師和其他員工的時間和精力。

根據FactSet訪調的分析師，亞馬遜、微軟和Google來自雲端業務的合併營收，去年成長了33%，今年的增幅可望接近29%。

華爾街日報 疫情

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