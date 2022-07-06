拜登取消對陸關稅可舒緩通膨壓力？專家：效果不大

美國總統拜登可能很快會取消對部分中國大陸進口品加徵的關稅，但經濟學家認為，此舉對壓低通膨的效果不大，還可能衝擊民主黨議員在政治搖擺州的期中選舉選情。以下是相關Q&A整理：

Ｑ：什麼時候將發生？為何選在現在？

根據知情人士說，拜登政府最快本周就會宣布消息。不過，時機是很重要的，因為本周三（6日）適逢前朝川普政府實施第一波對陸加徵關稅的四周年，這些關稅措施需要政府予以審查，以避免措施開始自動到期。

Ｑ：哪些產品會受影響？

受關稅衝擊的商品包含微晶片和化學品，以及紡織品與家具等消費品。雖然沒有直接跡象顯示那些產品的關稅可能獲得移除，但高層官員曾表示，移除對一般家庭用品的關稅，有助減輕通膨情勢。

美國財長葉倫上月表示，減免關稅措施「可能有助於壓低對人們造成負擔的購物品價格。」此觀點與美國商務部長雷蒙多看法類似，她6月時表示，移除家用產品的關稅是「合理的」，但她支持對來自大陸的鋼鋁產品繼續加徵關稅。

儘管如此，取消自行車、服飾這些商品的關稅，不會讓糧食、燃料和房屋這類最傷害美國民眾的通膨品項降價。

Ｑ：將讓美國民眾從超高通膨鬆一口氣？

答案是稍微舒緩，但舒緩程度不大。

巴克萊表示，任何取消對中國大陸商品加徵關稅的措施，對於壓低美國通膨率而言，都只是「杯水車薪」。美國5月通膨率攀升至8.6%。

巴克萊估計，由於中國大陸進口品在美國消費籃子中占比相對較小，完全取消關稅的最大直接影響，是使得通膨率一次降低0.3個百分點。

根據舊金山聯邦準備銀行的研究，俄烏戰爭加劇的供應限制因素，對美國通膨竄升的貢獻度約占一半，而需求目前占通膨竄升的因素的三分之一。中國大陸實施防疫封控措施，也使得疫情時代供應鏈中斷的情勢加劇。這些因素助長了物價。

如同葉倫在6月所說：「老實說，我不認為關稅政策是通膨的因應通膨的萬靈丹。」

根據彼得森國際經濟研究所3月的估計，移除一系列關稅，包括大陸商品在內，可能讓通膨率縮減1.3個百分點。然而，知情人士表示，拜登團隊從未考慮過如此廣泛取消關稅。

拜登一直在努力控制汽油、食品和其他產品價格上漲帶來的經濟和政治影響，因為通膨高漲不利民主黨在11月期中選舉維持國會過半席次的地位。

雖然取消對中國大陸進口品的關稅，有助拜登向民眾證明他正採取一切可能措施來壓低物價，但這可能會與在「鐵鏽帶」工業地區競選的民主黨議員產生分歧。工業地區過去十幾年來工作職位消失，部分人士責怪都是中國大陸工業崛起，導致美國喪失工作機會。

Q：這是否代表美中關係正在解凍？

目前的美中關係，是自從美國前總統尼克森在1972年訪中，幫助美國與中國大陸重新建立外交關係以來最糟的。不過，拜登和中國大陸國家主席習近平預計本月稍晚將通話，雙方官員互動也開始增加。