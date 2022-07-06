美債殖利率連四日下滑 殖利率曲線一度倒掛亮衰退警訊

美國公債2年期殖利率和10年期殖利率連續四日下滑，在經濟成長的疑慮下，殖利率曲線再度出現倒掛。

美國2年期債券殖利率和10年期公債殖利率利差盤中跌到零以下，6月14日來首見倒掛。

一方面，持續的通膨和聯準會（Fed）矢言緊縮政策導致美債遭遇至少半個世紀來最猛烈的賣壓，另一方面，經濟衰退的風險上升，在投資人又開始美國公債納為避險資產，拉下殖利率的水準。這兩股力量周二反覆拉鋸，10年期公債殖利率在海外交易中一度上漲10個基點至2.98％，但後來由於經濟憂慮再度湧現，殖利率漲勢逆轉，最低跌到2.8％。

與Fed政策利率相關的2年期債券殖利率一度略高於10年期公債殖利率，也自2020年3月以來首次高於5年期殖利率。這種曲線倒掛現象表明市場認為經濟放緩最終會導致短期利率下跌。

上周五 ，衡量美債30天期隱含波動率的Ice美銀波動指數創下疫情爆發以來最高，引發金融市場的恐慌。彭博數據顯示，一項衡量流動性的指標也達到疫情爆發以來最差水平，進一步放大了債市的波動。此指數數值越高，表明未來債券價格偏離公平價值的程度越大。

截止紐約時間下午4:20，2年期債券殖利率下跌0.6個基點，報2.8265%；5年期債券殖利率下跌4.7個基點，報2.8304%；10年期公債殖利率下跌4.9個基點，報2.8309%。Bel Air 投資顧問公司董事總經理 Carl Ludwigson 認為，殖利率曲線固然出現倒掛，但「倒掛並未持久，隨Fed調升短期利率，經濟走緩，我們預料殖利率曲線持續趨平，這是衰退風險的黃旗，但尚未到紅旗。」