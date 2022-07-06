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野村點名這些經濟體明年陷衰退 美「淺衰退」持續5季
財經網站CNBC報導，野村證券首席經濟學家表示，隨著各國央行積極收緊貨幣政策抗通膨，一些主要經濟體可能在未來12個月陷入衰退。
同時也是野村亞洲（日本除外）全球市場研究主管的Rob Subbaraman說：「許多央行已經轉向，基本上現在只有單一任務，就是壓制通膨。貨幣政策的公信力太珍貴，不能丟，所以他們會很激進。這意味前置式升息。許多已開發經濟體實際上正陷入衰退。」
野村撰寫的報告說，除美國外，歐元區、英國、日本、南韓、澳洲和加拿大明年也將陷入衰退。
Subbaraman說，各國央行維持「超寬鬆貨幣政策」的時間過長，事到如今，必須加速升息，迎頭趕上以控制住通膨。他說：「有很多經濟體走弱的時候，經濟成長不能依賴出口。這是我們認為衰退風險真實存在而且很可能發生的另一個原因。」
他預測美國的衰退「淺而漫長」，從今年最後一季出現輕微衰退開始，會持續五季之久，因為通膨將具有黏性，居高不下，很難壓低。聯準會7月會升息三碼，下次會議升息兩碼，然後是一碼一碼的升，直到聯邦基金利率明年2月升到3.75%。
至於澳洲、加拿大和南韓在內的幾個中等規模經濟體，因為有債務推動的房市榮景，升息要是引發了房市泡沫破滅和去槓桿化，他們將面臨比預期嚴重的衰退風險。
比較奇特的是中國大陸，那裡正在解封，經濟從衰退中復甦，但北京堅持清零戰略，就有可能再次實施防疫封鎖並陷入另一場衰退。
Subbaraman說，如果各國央行現在不收緊政策、壓制通膨，經濟轉向高通膨環境會給大家帶來更大的痛苦，「對世界經濟和社會來說，先吃苦，把通膨降下來，比起1970年代見識到的通膨失控好」。
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