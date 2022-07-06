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怎麼辦到的？橋水旗艦基金上半年竟創32%回報率

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
橋水共同執行長 Nir Bar Dea（左）和 Mark Bertolini 。 圖／擷自橋水
橋水共同執行長 Nir Bar Dea（左）和 Mark Bertolini 。 圖／擷自橋水

橋水聯合（Bridgewater Associates）旗下主力避險基金因市場波動而受益，今年上半年回報率高達32%，相較之下，老虎環球管理公司（Tiger Global Management）的避險基金上半年損失多達50.1%。

彭博引述知情人士報導，由達里歐創立的橋水告知投資人，主力基金 Pure Alpha II 6月上漲4.8%，累計上半年回報為32%，自1991年成立以來的年化回報率大增11.4%。

老虎環球的避險基金6月也終於轉正，上漲3.4%。Pure Alpha II和老虎避險基金6月都輕易打敗美股大盤標普500指數。

像多檔押注總體經濟的避險基金一樣，Pure Alpha II 多年來欲振乏力，去年好不容易掙得8%回報，讓十年來的名目年化報酬轉正，投資策略也終於否極泰來。Pure Alpha II 2020年損失12.6%，曾導致許多法人客戶撤資。

押注總經的避險基金往往在各國央行升息以對抗通膨之時表現最好。知情人士向彭博透露，橋水投入的市場中，有65%賺錢，其中押注利率、股市、大宗商品、主權和企業債、以及已開發市場貨幣。

橋水旗下管理的資產高達1,500億美元，其中有避險基金也有只做多的基金。橋水最近才調整高層人事，由 Nir Bar Dea和 Mark Bertolini 領銜共同執行長。

而管理1,000億美元的老虎環球的避險基金終於6月回報轉正，今年因押注主要持股股票暴跌，被迫削減一些風險資本投資。

目前由科爾曼（Chase Coleman）執掌的老虎環球以押注科技和消費產業為主，受全球股市崩跌拖累頗重。標準普爾500指數下跌21%，以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌30%。上個月，這兩個指數分別下跌8.4%和8.7%。

標普 通膨 美股

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