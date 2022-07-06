經濟衰退疑慮拖累WTI跌破100美元 銅價創19個月最低

國際原油期貨周二重挫逾8%，創近四個月來最大單日跌幅，衰退疑慮籠罩市場，甚至蓋過了供應面緊張的影響。金屬價格續挫之際，銅價跌至19個月低點。美元走強之際，金價跌至逾六個月低點。以下是整理自彭博的商品行情：

WTI期貨跌破100美元

西德州中級原油（WTI）原油期貨結算價跌破100美元，跌幅超過8%，為3月9日以來最大。8月交割的WTI原油期貨下跌8.93美元，結算價報每桶99.50美元。由於7月4日適逢假期，所以周一沒有結算。9月交割的布倫特原油期貨結算價下跌10.73美元，至每桶102.77美元。

避險心理彌漫市場，投資人越來越擔心全球經濟放緩最終將遏制需求。美元飆升使以美元計價的大宗商品吸引力下降。花旗集團認為，如果發生經濟衰退，原油價格今年可能跌至65美元。這與摩根大通日前作出的每桶380美元的看漲預期截然相反。

「原油價格下跌是因為市場對需求疑慮甚於對供應面顧慮」， City Index市場分析師Fawad Razaqzada表示，「越來越多的分析師預計，全球許多主要經濟體將在未來幾個月出現負成長，這將拖累美國經濟衰退」。

上海對9個區開展全員核酸篩查，進一步加劇經濟衰退疑慮，這個消息令中國這個全球最大石油消費國的復甦前景再次面臨考驗，市場猜測上海可能會實施更多的封控措施。

沙烏地周二上調了對亞洲石油買家的官方售價，主要產品阿拉伯輕質原油價格上調2.80美元，8月將比其地區基準價格高出9.30美元。

銅價重挫

被普遍視為經濟晴雨表的銅跌到每噸8,000美元以下。倫敦金屬交易所銅價一度下跌5.1%，至每噸7,597美元，創2020年12月初以來最低。當地時間下午7:30，銅結算價報每噸7,670美元。

「換句話說，美國產業界的信心變得更加悲觀；我們將此解讀為美國經濟正在失去動力的跡象，」德國商業銀行分析師Carsten Fritsch在報告中表示，「對全球經濟衰退的疑慮繼續主導金屬市場。」根據彭博經濟研究的最新預測，美國經濟衰退的可能性目前為38%。

其他金屬亦挫，鋁下跌2.9%，錫下跌2.3%。鎳是該交易所唯一上漲的金屬 ，漲幅0.7%。

黃金跌到逾六個月來谷底，現貨金價跌2.4%至每英兩1,764.76美元，是六個月來谷底。