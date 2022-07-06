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「大賣空」貝瑞：台灣和歐洲局勢不安 通膨會居高不下
電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫而成名的投資大戶貝瑞（Michael Burry）認為，台灣和歐洲的地緣政治動盪不安加上藍領工人短缺「抬高長期通膨率的下限」，物價將居高不下。
貝瑞周二的推文提到烏克蘭戰爭擴大，「中國大陸似乎會在2023年對台灣有所動作」。他還說，在岸藍領工人短缺，加上全球供應鏈重組，將使物價保持在高檔。這則推文附有一則新聞連結，那是彭博資訊對於美國工廠發展榮景的新聞報導。
貝瑞有關市場風險的推文通常隱晦不明，但隨著股市下跌和通膨重創全球經濟，一直能觸及大家的敏感神經。他最近表示，「牛鞭效應」可能導致美國聯準會停止升息，他也說，股市的跌勢可能才到一半。
貝瑞周二的推文已在發布大約一小時後刪除。他經常這麼做。
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