快訊

早晨財經速解讀／通膨沒了？西德州原油跌破百元關 台積電法說前股價頻破底

黃嘉千驚傳婚變 打離婚官司欲終結與夏克立16年婚姻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衰退陰影下 美元觸及20年最高 歐元創20年谷底

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
如果俄羅斯停止向德國輸送天然氣， 歐元兌美元可能跌破平價。路透
如果俄羅斯停止向德國輸送天然氣， 歐元兌美元可能跌破平價。路透

美元周二觸抵2002年以來最高，受避險需求推動，歐元則跌至20年最低，因歐洲天然氣價格近期飆升加劇了經濟衰退疑慮。

紐約時間下午5:00，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲1.3%至106.535，歐元兌美元一度急挫1.8%，觸及2002年底以來最低的1.0235，創2020年3月新冠疫情重創市場以來的最大單日跌幅，美元指數一度大漲1.6%，創下自那以來的最大單日漲幅。

歐洲各地的交易員表示，歐元下跌是由突然出現的美元買盤引發的， 且勢頭在極度清淡的市場加速。法國PMI急劇下跌增加了歐元區經濟放緩的跡象，天然氣價格升至新高也加劇了投資人對歐元的負面心理。

日圓再次接近24年最低，加幣觸及近19個月最低，挪威克朗跌幅超過2%。

歐洲陷入經濟衰退的風險上升，歐洲和英國的天然氣價格大漲17%，通膨面臨進一步攀升的風險。

歐洲央行會如何反應，影響市場信心，德國央行總裁暨歐洲央行委員納格爾提醒歐洲央行不要試圖壓低歐元區南部國家的借貸成本，並表示重點應放在壓低通膨上， 這可能需要比現在預計的更多升息。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)資本市場北美外匯策略主管Bipan Rai表示，由於預計歐洲即將出現能源危機，市場上普遍存在避險心理。

野村證券表示，歐元走貶只是一個警告信號，即如果俄羅斯停止向德國輸送天然氣， 本月可能會發生什麼，此舉可能會導致歐元兌美元跌破平價，在8月跌向0.98美元 。

英鎊兌美元周二觸及兩年來最低，英國首相強生的政府出現危機，給英鎊再添壓力。英鎊兌美元重挫1.3% ，報1.195美元。

美元強勢推動日圓跌向24年最低，日圓兌美元隨後跌幅有所縮小。尾盤報135 .705日圓。

通膨 歐元區

延伸閱讀

20年新高 美元指數衝破106

公債投資 買點浮現

對抗通膨及波動 富達點名高品質股息收益標的

IEA：今年全球天然氣用量估降0.5% 未來三年成長減緩

相關新聞

低利率提振那指 史指收復2%跌幅

對美國經濟可能衰退的擔憂雖打壓了投資人情緒，但較低的利率似乎提振了科技股，美股5日跌深反彈。

南韓核電占比 將升逾3成

南韓政府五日在國務會議中擬定新能源政策方向，目標在二○三○年前將核能發電占比，提升至百分之卅以上，並將化石燃料進口依賴度...

歐美中燃煤發電 捲土重來

全球能源缺口日益擴大，而俄羅斯出兵烏克蘭，更加劇天然氣和石油的供應短缺。為確保電力供應充足，儘管許多國家都曾承諾要減用煤...

沙國舒緩民怨 發錢給窮人

對物價高漲的民怨日深之際，沙烏地阿拉伯5日宣布撥款逾50億美元，以協助低收入民眾緩解通膨衝擊，並儲存關鍵物資，是繼新加坡...

美企留才 掀夏季加薪潮

美國許多大企業今年夏季都在加薪或提供特別獎金，以在通膨急升之際留住員工。埃克森美孚石油6月給予員工相當於薪資3%的一次性...

亞太國家通膨率 一路跳升

南韓、泰國及菲律賓6月通膨率繼續竄升至多年高點，南韓升至24年新高，泰國攀至14年高點，菲律賓逼近四年高點，都提高央行將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。