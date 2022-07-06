衰退陰影下 美元觸及20年最高 歐元創20年谷底

美元周二觸抵2002年以來最高，受避險需求推動，歐元則跌至20年最低，因歐洲天然氣價格近期飆升加劇了經濟衰退疑慮。

紐約時間下午5:00，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲1.3%至106.535，歐元兌美元一度急挫1.8%，觸及2002年底以來最低的1.0235，創2020年3月新冠疫情重創市場以來的最大單日跌幅，美元指數一度大漲1.6%，創下自那以來的最大單日漲幅。

歐洲各地的交易員表示，歐元下跌是由突然出現的美元買盤引發的， 且勢頭在極度清淡的市場加速。法國PMI急劇下跌增加了歐元區經濟放緩的跡象，天然氣價格升至新高也加劇了投資人對歐元的負面心理。

日圓再次接近24年最低，加幣觸及近19個月最低，挪威克朗跌幅超過2%。

歐洲陷入經濟衰退的風險上升，歐洲和英國的天然氣價格大漲17%，通膨面臨進一步攀升的風險。

歐洲央行會如何反應，影響市場信心，德國央行總裁暨歐洲央行委員納格爾提醒歐洲央行不要試圖壓低歐元區南部國家的借貸成本，並表示重點應放在壓低通膨上， 這可能需要比現在預計的更多升息。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)資本市場北美外匯策略主管Bipan Rai表示，由於預計歐洲即將出現能源危機，市場上普遍存在避險心理。

野村證券表示，歐元走貶只是一個警告信號，即如果俄羅斯停止向德國輸送天然氣， 本月可能會發生什麼，此舉可能會導致歐元兌美元跌破平價，在8月跌向0.98美元 。

英鎊兌美元周二觸及兩年來最低，英國首相強生的政府出現危機，給英鎊再添壓力。英鎊兌美元重挫1.3% ，報1.195美元。

美元強勢推動日圓跌向24年最低，日圓兌美元隨後跌幅有所縮小。尾盤報135 .705日圓。