台積電ADR跌1.2% 未隨費半上漲
台積電ADR周二下跌1.2%收在76.11美元，較台北交易股價溢價1.7%，未能跟隨費城半導體指數上漲。
費城半導體指數周二漲0.8%。
標普500指數周二在科技股買盤帶動下，在尾盤收復多達2.2%失地，以上漲作收，那斯達克綜合指數大漲，道瓊工業指數仍收低。
道瓊工業指數下跌129.44點，收在30,967.82；標普500指數小漲6.06點，漲幅0.2%，至3,831.39點，那斯達克綜合指數大漲194.39點，漲幅1.8%，至11,322.24點。
台灣加權股價指數昨天上漲132.14點收在14,349.20點。台積電漲1.4%收在446元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 75.40 +1.00 74.80 0.63
中華電 CHT 126.24 +1.15 127.00 0.02
台積電 TSM 453.35 -1.16 446.00 1.71
聯電 UMC 39.10 +0.15 38.90 -0.17
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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