快訊

溫網／輸2贏3大逆轉 約克維奇驚險退義新星闖4強

台積電ADR跌1.2% 未隨費半上漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二下跌1.2%收在76.11美元，較台北交易股價溢價1.7%，未能跟隨費城半導體指數上漲。

費城半導體指數周二漲0.8%。

標普500指數周二在科技股買盤帶動下，在尾盤收復多達2.2%失地，以上漲作收，那斯達克綜合指數大漲，道瓊工業指數仍收低。

道瓊工業指數下跌129.44點，收在30,967.82；標普500指數小漲6.06點，漲幅0.2%，至3,831.39點，那斯達克綜合指數大漲194.39點，漲幅1.8%，至11,322.24點。

台灣加權股價指數昨天上漲132.14點收在14,349.20點。台積電漲1.4%收在446元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 75.40 +1.00 74.80 0.63

中華電 CHT 126.24 +1.15 127.00 0.02

台積電 TSM 453.35 -1.16 446.00 1.71

聯電 UMC 39.10 +0.15 38.90 -0.17

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 標普

延伸閱讀

經濟日報社論／台積的憂慮 政府不能袖手旁觀

期貨商論壇／台積期 低檔布局

私房錢掰了！人妻偷買5張台積電慘賠50萬 痛喊：不敢跟老公說心酸

台積電-30％了要停損了嗎？ 網：愈買愈便宜...要開心

相關新聞

低利率提振那指 史指收復2%跌幅

對美國經濟可能衰退的擔憂雖打壓了投資人情緒，但較低的利率似乎提振了科技股，美股5日跌深反彈。

南韓核電占比 將升逾3成

南韓政府五日在國務會議中擬定新能源政策方向，目標在二○三○年前將核能發電占比，提升至百分之卅以上，並將化石燃料進口依賴度...

歐美中燃煤發電 捲土重來

全球能源缺口日益擴大，而俄羅斯出兵烏克蘭，更加劇天然氣和石油的供應短缺。為確保電力供應充足，儘管許多國家都曾承諾要減用煤...

沙國舒緩民怨 發錢給窮人

對物價高漲的民怨日深之際，沙烏地阿拉伯5日宣布撥款逾50億美元，以協助低收入民眾緩解通膨衝擊，並儲存關鍵物資，是繼新加坡...

美企留才 掀夏季加薪潮

美國許多大企業今年夏季都在加薪或提供特別獎金，以在通膨急升之際留住員工。埃克森美孚石油6月給予員工相當於薪資3%的一次性...

亞太國家通膨率 一路跳升

南韓、泰國及菲律賓6月通膨率繼續竄升至多年高點，南韓升至24年新高，泰國攀至14年高點，菲律賓逼近四年高點，都提高央行將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。