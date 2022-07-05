經濟衰退疑慮加深 美股早盤大跌600點

美股三大指數5日早盤開低走低，道瓊工業指數跌約600點，主因在各國央行積極升息之際，投資人對美國經濟衰退疑慮加劇。

道瓊工業指數5日早盤重挫600點或1.9%，標普500指數下跌1.8%、那斯達克綜合指數挫跌1.9%，費城半導體指數也跌逾2%、台積電ADR更重挫3.7%。

歷經動盪的上半年之後，投資人益加憂心美國經濟的成長前景衰退和通膨居高不下的疑慮持續打擊投資人信心。美國削減大陸進口商品的關稅時，可能會衝擊美國物價，有些人認為這無助於抑制通膨。

Liberum Capital策略師Joachim Klement表示：「Fed此刻很可能持續採用積極手段對抗通膨，與此同時，歐洲經濟成長速度正在迅速放緩，這只進一步加劇美國經濟成長的憂慮。」

澳洲央行5日升息2碼至1.35%，同時南韓、泰國及菲律賓等亞洲國家的通膨率續升至多年高點，提高升息的預期。今年來全球80多國央行陸續升息。